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    計畫運789公斤K毒走私回台 台、柬攜手美國緝毒局逮人

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/08/06 10:58

    〔記者姚岳宏／台北報導〕柬埔寨警方上月破獲789公斤的K他命走私案，逮補6名台灣籍嫌犯，其中主嫌陳啓祥是天道盟不倒會成員，涉及台灣多起走私毒品及殺人案，刑事警察局獲報陳男又要走私毒品入台，通報柬國及美國緝毒局（DEA）共組專案小組，一舉破獲柬國今年以來最大的毒品走私案。

    今年3月初，刑事局偵三大隊得知，2021年間因毒品運輸糾紛，涉嫌凌虐殺害吳姓船長的犯嫌陳啓祥潛逃出境後，輾轉藏匿於柬埔寨金邊市，遂聯合國際科協請柬埔寨及美國緝毒局（DEA）協助查緝歸案。

    經當地警方及美國緝毒局（DEA）長期跟監蒐證，以及刑事局即時回饋情資，陸續查出多名台籍共犯匿居柬埔寨金邊市販毒。

    上月中旬，偵三大隊再度接獲情資，毒品運輸集團將自柬埔寨運輸大量毒品入境台灣，立即通報柬國，專案小組見時機成熟，7月31日夜間先於柬埔寨西哈努克省查獲「第三級毒品K他命毛重789公斤」，現場逮捕有竹聯幫明仁會背景的段姓、安姓等2名犯嫌，再於柬埔寨金邊市住處逮捕主嫌陳啓祥在內的4名犯嫌。

    柬國肅毒局指出，這批毒品是從金三角走私至柬埔寨，計劃運往台灣，警方在接獲情報後展開調查，順利偵破柬國今年最大宗K他命走私案；目前6嫌已被押往金邊初級法院，接受審訊。

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    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

    柬埔寨破獲今年最大的789公斤K毒案，幕後功臣是台灣警方。（記者姚岳宏翻攝）

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