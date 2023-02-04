薩爾瓦多新建巨無霸監獄可關4萬囚犯 將成世界最大監獄

薩爾瓦多當局打造可容納4萬名囚犯的「巨無霸」監獄。（歐新社）

2023/02/04 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家薩爾瓦多的幫派犯罪泛濫，近日，當局公布數張照片，是一座名為「恐怖主義遏制中心」（Terrorism Containment Center）的「巨無霸」新建監獄，裡頭準備容納4萬名囚犯，可望成為「世界規模最大」監獄。

據英媒《太陽報》報導，該座監獄位於薩爾瓦多偏遠的中部特柯魯卡市（Tecoluca）農業區，占地約166公頃，部署了600名軍人和250名警察日夜看守，且均配有突擊步槍。該監獄也可能成為世界最大監獄，目前金氏世界紀錄世界最大監獄保持者，為土耳其伊斯坦堡的西里維里監獄區（Silivri Penitentiaries Campus）。

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對此，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，囚犯一旦被關進監獄，將嚴格禁止接觸「娼妓、電玩、手機和電腦等電子產品」，且將屏蔽手機訊號，防止任何通訊。

薩爾瓦多司法部副部長魯納（Osiris Luna）也表示，關押在監獄內的囚犯，必須以工作補償社會損害，「所有造成薩爾瓦多民眾悲傷和痛苦的恐怖分子，必須在最嚴厲的制度下服刑」。

然而，薩爾瓦多當局尚未說明，何時將近6萬3000名嫌犯轉移至該座高科技監獄。

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