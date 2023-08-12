夏威夷茂宜島野火增至80死 網傳「陰謀論」觀點遭打臉

陰謀論者指夏威夷野火是因為美方使用「導能武器」所致，並散布照片，不過，該組照片其實是2018年SpaceX發射火箭照片。（擷取自彼得斯「X」帳號）

2023/08/12 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州第二大島茂宜島遭野火肆虐，目前攀升至80死，超過夏威夷島1960年海嘯的61死，成為該州史上最嚴重的自然災害，儘管野火原因仍在調查，但外媒卻報導社交媒體上已有陰謀論出現，不願承認氣候變遷的人宣稱野火是聯邦政府一手造成的，因為美方使用「導能武器」（directed-energy weapon，DEW）而引發火勢，卻推給野火。

綜合外媒報導，社交媒體平台上目前廣泛流傳各式雷射光束發射的照片，陰謀論者宣稱這些影像是在茂宜島致命野火蔓延前所拍下的，一名用戶在「X」平台上發布照片寫下，「如果夏威夷的野火是自然現象，那這是什麼？」不過，「X」平台有在影像下方標註，這張照片攝於2018年美國密西根州，非本次夏威夷野火事件，直接否認了陰謀論者的照片與夏威夷的關聯性。

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外媒指出，儘管「X」平台澄清照片來源，但仍有其他陰謀論者不斷散布夏威夷野火是DEW所致，如美國極右派電台主持人斯圖彼得斯（Stew Peters）亦在平台上發布照片及影片等，宣稱美國在「夏威夷所使用的導能武器，足以讓太平洋都燒起來」，但彼得斯所發的照片，實為SpaceX發射火箭照片。據了解，導能武器（Directed Energy Weapon, DEW）又稱為「定向能武器」或「束能武器」，應用雷射、微波、聲波、粒子等媒介產生強大殺傷力的武器。

儘管美國國防部每年耗在研發「導能武器」的費用高達10億美元（約新台幣319億），但是，根據負責監督美國政府的美國問責署（U. S. Government Accountability Office, GAO）今年4月報告，陰謀論者所稱的「導能武器」至今仍停留在實驗室階段，且因為技術性困難，美國國防部至今沒有在實驗室外部署「導能武器」。

陰謀論者指夏威夷野火是因為美方使用「導能武器」所致，並散布照片，不過，目前這些照片經外媒查證，均與夏威夷野火無關。（擷取自「X」平台）

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