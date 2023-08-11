夏威夷茂宜島野火狂燒 外交部：部分僑胞財損 人身安全無虞

夏威夷州茂宜島野火肆虐，燒成一片焦土。（法新社）

2023/08/11 17:50

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）近日遭野火肆虐，目前已有50多人死亡，多處建築物全毀，逾萬人撤離。外交部今天（ 11日）說，目前駐處掌握，若干台灣僑胞財產因火災影響受損，人身安全無虞，已撤離到安全地區。

美國總統拜登（Joe Biden）政府於美東時間10日宣布夏威夷州進入災難緊急狀態，將提供聯邦資源以挹注災後救援工作。外交部今天說，已向美國在台協會台北辦事處（AIT/T）轉達我國政府與人民的誠摯慰問，同時表達將視災情酌情提供所需人道援助的意願。我國駐檀香山辦事處也同步向夏威夷州政府表達慰問及協助的意願。

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外交部說，目前駐處掌握，若干台灣僑胞財產因火災影響受損，人身安全無虞，已撤離至安全地區，將持續密切關注並提供受災國人及僑胞必要協助。

外交部提醒旅外國人隨時注意個人安全，如果遇到攸關生命的緊急事件，除了個人自我保護措施，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。國人如果在檀香山地區遭遇急難需外館協助，可撥打駐檀香山辦事處緊急聯絡電話：1-808-351-8818；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，以獲得必要協助。

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