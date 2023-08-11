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快解封了！北韓近期即將部分開放國境

專門經營赴北韓旅遊的高麗旅行社表示，北韓即將有限度地開放邊境。圖為平壤萬壽台。（法新社）

專門經營赴北韓旅遊的高麗旅行社表示，北韓即將有限度地開放邊境。圖為平壤萬壽台。（法新社）

2023/08/11 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，北韓自2020年1月起封鎖邊境，近期疫情趨緩似乎有放寬趨勢。韓媒指出，總部位於北京，專門經營赴北韓旅遊的高麗旅行社（Koryo Tours）表示，北韓即將有限度地開放邊境。

綜合韓媒報導，高麗旅行社11日於官網指出，北韓即將部分開放自疫情以來始終關閉的國門，官網文章指出，北韓具體解封時間尚無法證實，然多名北韓相關人士稱「很快」。

北韓首先向北韓人開放國門，包含居留在中國等地的旅外勞務、學生、商務人士、外交官等，有望與家屬團聚。開放對象日後將從外交人員、非政府組織（NGO）職員等擴大至海外旅客，此外，赴北韓航班尚未正式複航，預計旅外北韓人將搭乘列車返回。

北韓2020年1月因為疫情下令情封鎖邊境，隨著疫情肆虐到趨緩，今年7月解除居民口罩令，還邀請中俄2國代表團出席祖國解放戰爭勝利日」（Victory Day），釋放即將開放國門的跡象。

據了解，高麗旅行社是專門從事北韓業務的中國旅遊營業商，自2020年北韓限制入境以來，該旅行社持續與北韓當局就旅遊事宜溝通與聯繫。

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