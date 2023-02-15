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    本世紀首度削減軍糧 南韓媒體：北韓糧食危機惡化中

    南韓媒體週三表示，北韓糧食危機正逐漸惡化，北韓當局甚至減少士兵軍糧，為20多年來首次出現這種狀況。（路透）

    南韓媒體週三表示，北韓糧食危機正逐漸惡化，北韓當局甚至減少士兵軍糧，為20多年來首次出現這種狀況。（路透）

    2023/02/15 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體週三（15日）表示，北韓糧食危機正逐漸惡化，北韓當局甚至減少士兵軍糧，為20多年來首次出現這種狀況。

    綜合媒體報導，南韓統一部表示，據北韓官媒本月報導關於「召開緊急農業會議」來推斷，北韓間接承認國內面臨嚴重糧食短缺。目前南韓統一部正追蹤更具體相關消息，「北韓很少召開如同這次的特別會議」。

    南韓媒體《東亞日報》今日（15日）也指出，北韓自2000年以來，第一次削減士兵每日的糧食供應。

    另外，韓媒《韓聯社》本月6日曾報導，北韓特別市「開城市」傳出每日有數十人餓死，由於開城是北韓黨中央直接管理，生活水準相對較高，竟也難逃饑荒，足見北韓全國糧食危機之嚴重。

    報導提到，近幾十年來北韓持續受到嚴重糧食短缺問題，包括1990年代飢荒，此外，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響其邊境貿易，外加北韓接連執行核武及導彈試射計畫，遭受種種國際制裁，導致國內不論糧食產量，抑或經濟皆受嚴重損傷。

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