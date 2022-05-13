北韓疫情爆發原因曝光！ 韓媒：金正恩是罪魁禍首

北韓領導人金正恩批准在4月舉行一連串慶祝活動，可能是這次疫情爆發的主因。圖為朝鮮人民革命軍創建90週年活動。（路透資料照）

2022/05/13 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發2年多以來，北韓不斷對外宣稱境內「零確診」，官媒卻在12日首度證實出現確診者，全國從4月底開始累計有35萬人發燒。南韓媒體分析，北韓疫情爆發可能與4月一連串大型慶祝活動有關，而批准這些活動的正是領導人金正恩。

金正恩12日視察國家緊急防疫司令部，檢查國家防疫工作及病毒傳播情況。司令部簡報指出，一種原因不明的疾病從4月底開始在北韓境內快速傳播，累計已有大約35萬人出現發燒症狀，其中16萬2200人已經康復，目前約有18萬7800人在隔離治療中。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》報導，今年4月恰逢金正恩執政10週年、金日成誕辰110週年、朝鮮人民革命軍創建90週年。此前，北韓在1月召開勞動黨政治局會議，甚至通過決議書，試圖將4月份的活動打造成有史以來最盛大的慶祝活動，全力籌備了幾個月的時間。

報導提到，慶祝活動以平壤為中心，邀請各地區的青年、大學生，並調派全國各地72支部隊和軍校學生參與活動。這次活動是全國數萬人聚集在同個地方舉行，所以即使只有1個人確診，感染很有可能會快速傳播。分析認為，金正恩親自批准且參加這些活動，是這次疫情爆發的原因。

北韓官媒還透露這次疫情出現被稱為「匿蹤Omicron」的BA.2病毒，這種病毒傳染性比起原本的Omicron變種病毒高出30%至50%。北韓長期經濟陷入困境，大多數民眾營養不良，而且沒有疫苗，所以疫情一旦爆發可能會快速傳播。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法