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    北韓疫情蔓延 金正恩傳投入軍醫協助、讓出自宅常備藥

    圖為金正恩15日視察藥局畫面。（法新社）

    圖為金正恩15日視察藥局畫面。（法新社）

    2022/05/17 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，16日新增近27萬人發燒，北韓領導人金正恩為達成在首都平壤順利供應藥品的目標，已指示軍醫部門協助，並傳將自宅常備藥品提供給北韓勞動黨，似想透過內部團結來戰勝疫情。

    《NHK》引述北韓黨媒《勞動新聞》報導，截至15日下午6時至16日下午6時，北韓境內新增26萬9500多人發燒，其中6人死亡，較前一日統計新增數字約少12萬3400人，為首次出現減少的情況。自4月下旬統計至5月16日止，出現發燒症狀者統計已達約148萬3000人，累計56人死亡。

    《勞動新聞》指出，為使平壤藥品供應能順利進行，金正恩已下達特別命令，將軍方醫療部門投入作業，16日舉行集會；集會上，金正恩做出勝利宣言信心喊話，表示「為使將來的我們能對這場與惡性病毒的戰爭引以為傲，我們將擊退首都的防疫危機」，該報也刊載出北韓軍醫在國旗前敬禮的照片。

    此後，勞動黨與政府幹部視察轉型為24小時制的藥局和藥品儲存設施。北韓醫療系統據傳較為貧弱，傳出金正恩向勞動黨提供自宅常備藥品，似想透過內部團結來克服疫情。

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