30年來首次！ 南北韓過往兩年往來人員歸零

南韓統一部今表示，依據數據顯示南韓與北韓過去2年之間往來人員數為零。士兵們在南北韓軍事分界線（MDL） 附近的泰成自由村村政廳的屋頂站崗。（路透）

2023/02/24 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻繁進行一連串挑釁武器試驗，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）迅速擴散，南韓統一部今表示，依據數據顯示南韓與北韓過去2年之間往來人員數為零，當局指出有鑒於當前雙邊關係緊繃，很可能今年北韓與南韓之間的文化、教育、宗教等交流將持續中斷。

綜合韓媒報導，南韓統一部今日發布與北韓人員、物資來往情況資料顯示，自1989年南北往來人員開始相關統計以來，在2021年雙方無人員往來，緊接著2022年也同樣完沒沒有交流，南北韓互訪人數為零。

請繼續往下閱讀...

由於2018年曾舉行南北韓高峰會談、北韓與美國領袖會談，當年兩地人員往來達7489人次，隔（2019）年為9835人次，疫情爆發後的2020年也有613人次互訪，但2021年之後南北韓人員往來完全中斷。

據悉，2016年開城工業園區關閉前，南北往來人員逾10萬人。在人員往來最為活躍的2008年一度高達18.6萬人次互訪量，分別為訪問北韓約有18萬人次、訪南韓有332人次。

報導稱，有鋻於目前的南北韓關係現狀，兩地人員往來今年也有可能繼續中斷。南韓統一研究院在2023年韓半島年度展望報告中預估，今年南韓與北韓之間關係，有可能在「強對強」的衝突之下，保持政治軍事緊張和對抗局面，情況甚至可能惡化，故預計今年南北韓人員之間的文化、體育、宗教等交流很可能繼續中斷。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法