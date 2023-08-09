涿州承受「四重壓力」致災 水利專家：習近平治理再添敗筆

水利專家王維洛表示，涿州為北京和雄安新區擋洪，中共卻沒有為涿州規劃防洪應變措施，這場洪災是「人禍多於天災」。（法新社）

2023/08/09 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國京津冀地區連日暴雨釀災，河北省涿州市更因當局「保北京與雄安新區」洩洪導致災情慘重。旅居德國的國土規劃與水利專家王維洛表示，中國與河爭地，讓涿州為北京和雄安新區擋洪，卻沒有為涿州規劃防洪應變措施，這場洪災是「人禍多於天災」，中國國家主席習近平的治理也再添敗筆。

根據《美國之音》報導，王維洛表示，從自然地理條件來看，北京的水不會流到涿州，但人為水利設施會將災難導引到涿州，讓涿州承受「四重洪災壓力」。王維洛指出，這次北京降雨集中在房山和門頭溝兩區，兩區分屬海河流域的拒馬河和永定河水系。涿州除了本身強降雨是「第一重壓力」，北京市房山區的洪水經過拒馬河流入涿州，是第二重洪災壓力；第三重壓力是永定河流出的洪水通過門頭溝區，經過北京老盧溝橋的人造分洪樞紐，再流入涿州；第四重壓力則來自雄安，當地官員為了保住北京與雄安，利用涿州的壩堤，將洪水擋住。

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王維洛分析，海河流域的河流上游經過水庫控制，中間河道經過人為改造，河流流向也都是受到分洪工程控制，「共產黨要這個洪水往哪裡走，它真的就往哪裡走」。而涿州為北京和雄安新區擋洪，但中共卻不曾為涿州規劃抗洪演練，這是習近平治理的一大缺失，涿州抗洪有太多檢討之處。

王維洛強調，習近平防洪的最大敗筆是不會用人，中國水利部部長李國英、河北省長和省委書記在水患初期都沒出現過，也沒有展現出領導力，習近平8月1日發布的抗洪命令也是充滿官僚形式主義。王維洛說：「他這個抗洪指令是空的，這種指令都沒有措施。抗洪指令最關鍵的是什麼？你要有錢的，你得帶著錢下來，你沒有錢的話，那也不能調度。」

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