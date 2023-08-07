涿州救災造假 官員挨批︰禽獸不如

杜蘇芮颱風殘餘環流發威，強降雨襲中國首都北京及河北省，加上當局啟動洩洪，以致災情慘重。圖為北京市豐台區的橋梁斷裂。（歐新社檔案照）

2023/08/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕杜蘇芮颱風殘餘環流帶來的洪災，逐漸從中國北部向東北蔓延，且已在黑龍江、吉林造成災情。河北省涿州災情嚴重，官方媒體企圖透過影像凸顯官方積極救災，卻接連被抓包作假，而且中共涿州市委書記蔡煒華、市長李獻峰等要員居然神隱，引發民眾強烈抨擊。更有前媒體人痛批，涿州從市委副書記到鎮委書記等幹部的「騙捐」及「只知道對黨忠誠」等行徑，簡直「禽獸不如」。

繼北京、河北後，黑龍江、吉林近日相繼出現洪災，黑省的洪災由省會哈爾濱為中心向外延伸，郊區的尚志市、五常市受災嚴重，甚至有整棟房屋被沖走；五常市農田種植的稻米則全數泡水，今年恐顆粒無收，農民一整年做白工。吉林舒蘭市也傳出嚴重災情，迄今已造成至少六人死亡。中國水利部六日宣布，將內蒙古、吉林、黑龍江三省區的洪水防禦應急響應，由四級提升至三級。

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此前，當局為了保護北京洩洪，造成河北霸州、涿州等地大淹水，官媒卻宣稱是降雨導致淹水，引發霸州民眾怒火，打電話痛罵假新聞，有人甚至直接前往市政府前抗議，卻冒出一大批黑衣人手持警用防暴盾牌，將民眾暴打一頓，但民眾並未屈服，依舊在市府前抗議。當局稍後改口，稱鄉親「勇於奉獻、敢於犧牲」，並承諾賠償。

官方聲稱，河北保定市至五日中午累計十人死亡、十八人失聯，全市受災人口逾一一○萬，直接經濟損失約一六九‧九五億人民幣（約台幣七六○億元）。

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