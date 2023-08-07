涿州官員惡意炸壩保北京 前中媒記者怒斥︰禽獸不如！

受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。（法新社）

2023/08/07 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。日前中國網絡瘋傳，《南方周末》一名前記者講述涿州災情時，不但公開指責當地官員不顧地方民眾阻止，惡意炸掉堤防讓大水淹掉涿州，就只為了保護北京安全，更大罵這些官員「禽獸不如」！

綜合香港媒體《香港01》、中媒報導，前《南方周末》記者、現職方周末基金總幹事鄭碩，日前在中國微信朋友圈發文，提到他帶著物資想去捐贈給涿州受災民眾，不料卻被涿州當地官員給拒絕，拒絕理由則是「他不願意我們介入執行，要鎖入他的大倉」。他還在文中透露，自己在被拒絕捐贈物資的當晚，就收到了來自當地的求助，多達5000人沒飯吃。

請繼續往下閱讀...

對此，鄭碩怒批當地官員只知道對黨忠誠，「兩天時間，各種被拒絕，從市委副書記到所謂副指揮長、鎮書記，每一個主官湊的齊一撇一捺」。接著他還直白大罵，「說你們是畜生都高抬你們，對外騙捐，對內不發，什麼都一問三不知」、「禽獸不如，天災遠不如人禍」。此外，鄭碩已向《香港01》證實網傳相關貼文，是他本人發出，更表示，「各媒體可自由採訪，我如實全說，歡迎」。

鄭碩還指出，涿州官員為保護北京安全，不顧當地居民阻止，刻意炸掉大壩，讓大水淹掉整個涿州，造成重大災情，「但凡有媒體誇涿州，我一律拉黑，助紂為虐，天理不容」。鄭碩也在文中透露，目前自己已到當地協助救災，並在守著兩卡車的物資時，目擊當地官員竟一邊災害現場喝酒、一邊說沒出現災情，甚至想讓物資直接入庫；救災工作則是受災民眾、救援隊員與基層公務員，一起辛苦進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法