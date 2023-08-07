為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    涿州官員惡意炸壩保北京 前中媒記者怒斥︰禽獸不如！

    受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。（法新社）

    受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。（法新社）

    2023/08/07 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。日前中國網絡瘋傳，《南方周末》一名前記者講述涿州災情時，不但公開指責當地官員不顧地方民眾阻止，惡意炸掉堤防讓大水淹掉涿州，就只為了保護北京安全，更大罵這些官員「禽獸不如」！

    綜合香港媒體《香港01》、中媒報導，前《南方周末》記者、現職方周末基金總幹事鄭碩，日前在中國微信朋友圈發文，提到他帶著物資想去捐贈給涿州受災民眾，不料卻被涿州當地官員給拒絕，拒絕理由則是「他不願意我們介入執行，要鎖入他的大倉」。他還在文中透露，自己在被拒絕捐贈物資的當晚，就收到了來自當地的求助，多達5000人沒飯吃。

    對此，鄭碩怒批當地官員只知道對黨忠誠，「兩天時間，各種被拒絕，從市委副書記到所謂副指揮長、鎮書記，每一個主官湊的齊一撇一捺」。接著他還直白大罵，「說你們是畜生都高抬你們，對外騙捐，對內不發，什麼都一問三不知」、「禽獸不如，天災遠不如人禍」。此外，鄭碩已向《香港01》證實網傳相關貼文，是他本人發出，更表示，「各媒體可自由採訪，我如實全說，歡迎」。

    鄭碩還指出，涿州官員為保護北京安全，不顧當地居民阻止，刻意炸掉大壩，讓大水淹掉整個涿州，造成重大災情，「但凡有媒體誇涿州，我一律拉黑，助紂為虐，天理不容」。鄭碩也在文中透露，目前自己已到當地協助救災，並在守著兩卡車的物資時，目擊當地官員竟一邊災害現場喝酒、一邊說沒出現災情，甚至想讓物資直接入庫；救災工作則是受災民眾、救援隊員與基層公務員，一起辛苦進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涿州救災造假 官員挨批︰禽獸不如
    2023/08/07 05:30

    涿州救災造假 官員挨批︰禽獸不如
    河北洪災官方展開募款 中國網友疾呼：這是人禍、一分錢都別捐
    2023/08/05 05:47

    河北洪災官方展開募款 中國網友疾呼：這是人禍、一分錢都別捐

    NISSAN ALTIMA 不只拉風更走「心」
    哪管中國暴雨成災 外媒爆習近平率高官度假
    2023/08/04 07:39

    哪管中國暴雨成災 外媒爆習近平率高官度假
    涿州滅頂……高官1句「當好首都護城河」犯眾怒 胡錫進幫緩頰
    2023/08/04 00:45

    涿州滅頂……高官1句「當好首都護城河」犯眾怒 胡錫進幫緩頰

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    翻兩岸官員救災照 網轟：有個人甚至連樣子都不肯做
    2023/08/03 21:31

    翻兩岸官員救災照 網轟：有個人甚至連樣子都不肯做
    淹涿州只為保雄安？中國網民開罵了
    2023/08/03 13:32

    淹涿州只為保雄安？中國網民開罵了
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播