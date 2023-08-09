杜蘇芮颱風擺尾》東北糧倉洪災 衝擊中國糧食安全

中國北部與東北部大水為患，素有中國北方糧倉之稱的黑龍江和吉林等地深陷洪澇之災，可能導致中國陷入糧食短缺的食安危機。圖為河北省涿州農田淹水。（路透）

2023/08/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕颱風「杜蘇芮」七月底以來為中國河北省、北京市等地帶來豪雨，導致當地超過一百萬人流離失所，並造成至少卅多人喪命。隨著殘餘雲雨帶往北移動，有「東北糧倉」之稱的吉林、黑龍江等地除了人命傷亡外，洪水還淹沒農田穀物，引起外界對糧食安全的擔憂。此外，河北涿州洪水漸退，居民陸續返家善後，但當地仍面臨衛生及斷糧風險。

黑龍江省25條河逼近潰堤 淹沒農田

吉林舒蘭市六日通報十四人在洪災中遇難，該市副市長駱旭東等三名官員，也在救援行動中被洪水沖走，還有一位官員目前失聯，另有一萬八千名居民被撤離。與吉林相鄰的黑龍江，灌溉農田的河流氾濫後，淹沒稻田和菜田，並為工廠造成嚴重損壞。黑龍江當局表示，當地有廿五條河流超過警戒水位，有潰堤危險。中國水利部也將當地的洪水應急響應提升至第三級，距離最高等級僅差一級。

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據了解，黑龍江省省會哈爾濱市已有十六萬兩千人被疏散，並有超過九萬公頃農作物被淹沒。尚志市也遭遇當地六十年最嚴重的暴雨，導致四萬二五七五公頃農作被毀。另一個主要水稻生產地五常市也有許多村莊和良田淪為水鄉澤國，當局還在統計損失狀況。

東北三省糧產占全國逾兩成

美國有線電視新聞網（CNN）指出，黑龍江、吉林和遼寧等中國東北三省被譽為中國糧倉，其糧食產量占全中國五分之一以上，主要作物包括大豆、玉米和水稻。此次洪患也加劇人們對中國糧食安全潛在影響的擔憂。

另，重災區河北涿州，被撤離的災民已陸續返家，街道滿是死亡豬、牛屍體，甚至有罹難者遺體，清理淤泥排走積水為當務之急。民眾哭訴道，「困難現在才開始」。

有涿州網友發布該市西部地區淹水的影片，指這是洩洪所造成，目的是舒緩北京、天津等地洪水壓力，質疑政府根本沒通知洩洪，「一夜之間家和家人都沒了」。中國央視表示，多支救援隊已展開善後工作，但因受災面積太大，只能先在「重點」地區展開。

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