中國華北洪患習近平神隱 網友諷：連皇帝都不會當了

中國華北爆發洪患，領導人習近平卻神隱，未出面勘災，僅透過官媒稱親自指揮救災，有網友嘲諷，「現在連皇帝都不會當了」。（本報合成圖）

2023/08/08 09:49

〔編譯盧永山／綜合報導〕杜蘇芮、卡努颱風肆虐中國河北省，使當地降下暴雨並引發洪水，中國當局為了保護首都北京和尚未成形的副首都雄安新區而洩洪，導致涿州、霸州等遭大面積淹沒，引發受害民眾群起抗議。在此關鍵時刻，中國領導人習近平卻神隱，未如過往領導人那樣出面勘災，僅透過官媒稱親自指揮救災，有網友嘲諷，「現在連皇帝都不會當了」。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，中國民眾向來對領導人「要求不嚴」，只是「有比較就有不滿」，他們回想起了在習近平之前領導人撫恤災民的傳統。或許是民間的聲音傳進了中南海，或許是官媒自作主張，新華社8月5日晚間發出名為「風雨同心人民至上---以習近平同志為核心的黨中央堅強有力指揮北京防汛抗洪救災」文章，旋即在所有官媒傳佈。

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文章指出：「早在7月上旬，習近平總書記對防汛救災工作作出重要指示...。」有人聯想到2020年武漢肺炎疫情爆發一段日子後，中共刊物『求是』說，習總書記在2020年1月7日就知情並作了指示，但官媒當時隻字未提，因2020年1月初，正是北京當局全力掩蓋疫情，甚至不肯承認武肺病毒會人傳人的時期，一直拖到1月20日。

針對民眾責怪習近平不來現場視察，新華社文章稱：「7月25日至27日，在四川考察中，習近平總書記密切關注着汛情，要求全面落實防汛救災主體責任…。」這個說法也讓人想起武肺疫情爆發初期，習近平在雲南慰問官兵，時任總理李克強在青海慰問醫護人員，網友譏諷：「一個在雲南遙控，一個在青海關懷武漢肺炎。」

文章還說：「習近平總書記明確指出：黨員幹部要衝在前，基層黨組織要發揮作用，讓人民群眾感到有依靠。」但有網友直接質疑，「請教新華社，敢問習總在哪裡親自指揮？」

社群網路刊出的無數影片，照片，評論，都在見證着這場由颱風引起、突然而來的大暴雨釀成的大洪水，如何讓北京一夜之間成為水鄉澤國，而為了保衛北京和雄安新區而實施的洩洪策略，因決策不透明、預警不及時，加上中共河北省委書記倪岳峰不惜說出「河北要當好首都的護城河」這樣的話來拍習近平馬屁，也激起民眾的憤怒和不安。

涿州救災現場的亂象讓受災民眾發出疑問，「我們的市委書記在哪裡？我們的子弟兵在哪裡？」從這些網路發出的許多呼救和質疑來看，民間記憶猶新，他們對近在咫尺的中央領導人習近平、李強不肯走出中南海，不肯親臨現場視察慰問，頗有微詞。

網路上，中共前領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶親臨救災的照片和視頻比比皆是，好像已形成一種傳統，這個傳統自習近平上台後就中斷了。一些網友憶起2019年那場橫貫中國南方多省市數週的特大洪水，就是看不到習近平的身影。

針對新華社發的文章，名為@BlackTortoise23的網友說，「哎，古代皇帝春社時都要親耕祈求風調雨順，發生災異都有親自祭天謝罪，好傢夥現在發洪水就發1篇指導思想，這是連皇帝都不會當了啊。」

還有1位網友嘲諷，「這是不是有點高級黑，前2天學習習近平治水，這2天說習近平親自指揮。」

這位網友指的是中國官方7月18日出版的《深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述》 一書，「中國水利報」配發社論稱，在習近平治水論述指引下，中國治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。但該書出版不到2週，北京和河北遭遇大洪水。

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