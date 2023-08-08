中國涿州洪患不見外人捐錢相助 矢板明夫分析原因

近日與涿州災情有關的話題受到熱議。（法新社）

2023/08/08 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國京津冀地區連日暴雨釀災，尤其為了保住首都北京，當局洩洪導致河北省涿州市災情更加嚴峻的消息，引發外界熱議，但卻未見有人積極募款相助。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，造成此一現象的原因就是中國的「戰狼行為」。

矢板明夫7日深夜在臉書表示，這一次涿州災情，有消息稱是中國政府指示保住國家主席習近平推動的「雄安新區」，故意向涿州方向洩洪，導致這座河北千年古城遭遇滅頂之災，「中國的官方媒體，對這次發大水的報導少之又少，基本上視而不見。特別是動不動就喜歡發表重要講話的中國國家領導人，從習近平主席到李強總理，都躲在北戴河開會，竟然沒有表達任何關心。我好像只看到了台灣的蔡英文總統，發推特向大陸災民表達慰問。讓人覺得很諷刺。」

請繼續往下閱讀...

他接著憶起10多年前胡錦濤掌政時期，「時任國務院總理的溫家寶喜歡去災區視察，無論是火災、地震、泥石流、還是火車脫軌，經常在第一時間就趕到現場，在電視上發表飽含溫情的講話。很多人都覺得溫家寶太愛表演了，還給他起了一個外號叫『中國影帝』。現在看來，那時候在官本位的中國，中央領導來視察，地方領導一定會積極準備，結果被動地提前解決很多災民的問題。哪像現在，中央領導和地方領導集體躺平，官媒也基本不報導，放任災民自生自滅，和這一屆領導團隊比起來，胡溫可以說是親民的領袖。」

矢板明夫最後感嘆：「還有一個非常重要的不同是。胡溫時代，中國出現天災時，以台灣和香港為首的，來自全世界的捐款和支援，會源源不斷地湧入中國。但是今天，中國發生災難，好像再也沒有人積極組織為中國募款。這是因為，中國的中央政府，天天『厲害了我的國』狂妄自大、又四處攻擊別國；中國的小粉紅，也經常對別國的災難幸災樂禍、口出惡言。這種態度，自然『失道寡助』了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法