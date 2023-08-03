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    新北大漢溪左岸水門續關閉 8/4上班建議改道

    新北市大漢溪左岸三重重新橋到新莊21號越堤道間水門、越堤道及堤外便道會持續關閉，民眾4日上班建議提早改道。（資料照，新北市水利局提供）

    新北市大漢溪左岸三重重新橋到新莊21號越堤道間水門、越堤道及堤外便道會持續關閉，民眾4日上班建議提早改道。（資料照，新北市水利局提供）

    2023/08/03 22:12

    〔中央社〕颱風卡努路徑擺盪，新北明天正常上班上課，考量雨量與洩洪等，大漢溪左岸三重重新橋到新莊21號越堤道間水門、越堤道及堤外便道會持續關閉，民眾4日上班建議提早改道通行。

    氣象局指出，中颱卡努目前行進路徑有一些擺盪，今天深夜至明天凌晨暴風圈仍有機會觸陸；最快明天清晨前可解除陸警，海警可能在明天下半天解除。

    新北市府水利局今晚說，因雨量、天文大潮及石門水庫接近滿水位，隨時可能因水庫洩洪，造成高灘地漫淹，因此新北市大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間水門、越堤道及堤外便道持續關閉，請民眾提早改道通行。

    新北水利局說，這路段水門周邊持續開放紅黃線停車，包括新莊區新崑路（中正路-環漢路）、中環路一段（中正路-瓊林路）；樹林區大安路（新樹路-中正路）、俊英街（俊英街116巷-樹新路）、樹新路（往保順街、中正路-保順街單邊），同時暫停路邊停車收費。

    新北市府交通局說，除了上述路段，其他地區紅黃線將自明天上午7點起恢復管制，路邊收費停車格也同步恢復收費，駕駛人須在明天上午7時前駛離，警方也會在尖峰時段依平日紅黃線禁止（臨時）停車規定拖吊；如果未依規定駛離，將被依道路交通管理處罰條例舉發及拖吊。

    此外，停放在學校的車輛，須於明天上午7點前駛離校園，違者將被警方依道路交通管理處罰條例舉發、拖吊或移置車輛。

    大眾運輸方面，YouBike除山區與濱海地區14處場站外，其餘場站7時恢復營運。藍色公路載客船舶自明天起恢復營運，公車恢復正常班距，共享運具也可正常使用。

    另外，新北市府災害應變中心指出，截至今晚8點，已受理118件案件，以路樹傾倒最多，其次為電線掉落、圍籬及鐵皮倒塌及招牌掉落、電力停電。發生區域又以新店區最多，其次為板橋、中和及三重區。

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