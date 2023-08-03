台鐵平溪、深澳線明天中午12點前停駛 高鐵全線正常營運

台鐵平溪線、深澳線列車明天中午12點前停駛。（資料照）

2023/08/03 21:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受卡努颱風影響，台鐵平溪線及深澳線今天（3日）接近中午陸續停駛，台鐵局說，考量當地雨量仍超過預警值，持續有零星落石，明天（4日）中午12點前，列車將持續停駛，確保旅客及列車安全；其餘路線則都正常行駛。台灣高鐵方面，明天全線都正常營運，各列車依照時刻表發車。

台鐵局說，明天中午12點以前，西部幹線基隆－潮州－枋寮、東部幹線樹林－花蓮－台東、南迴線枋寮－台東，以及內灣、六家、集集、沙崙線等各支線均正常行駛；中午過後的列車營運模式，預定於上午9點對外公告，提醒乘客出門前，可先上台鐵局官方網站，或是撥打台鐵24小時免付費電話，詢問列車最新行駛資訊。

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台鐵局官方網站

台灣高鐵公司說，公司持續監控卡努颱風動態，加強車站及路線巡檢，確保營運及旅客安全，依據最新資訊綜合研判，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車；但為確保運行安全，部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若因此有延誤到站時間的情況，是屬於天然災害因素，不適用延遲退費規定。

民眾若有購買海上颱風警報發布起至解除期間的雙鐵車票，只要沒有搭乘列車，均可於乘車日起1年內，持未使用車票至各車站，可免收手續費辦理退票。

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