洛杉磯罷工延燒！萬名市府僱員上街 抗議談判不公

美國加州洛杉磯市府僱員8日發動罷工行動，身著紫色上衣或市政工作服的民眾紛紛走上街頭。（歐新社）

2023/08/09 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯市（Los Angeles）政府僱員8日發動24小時罷工，工會抨擊市府官員在確立新契約的過程中惡意削價，此為洛杉磯近期一系列罷工行動的最新事件。

據《路透》報導，包括技工、救生員、交通官員等政府僱員，8日分別在洛杉磯市政廳、洛杉磯國際機場舉行示威遊行，抗議市政府在勞資契約談判中採取不公平手段。

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服務業僱員國際聯盟（Service Employees International Union，SEIU）下轄組織「Local 721」表示，超過1萬1000名僱員參與了本次罷工。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）稱其為數十年來市府僱員發起的首次大規模罷工。

市政廳外，數百名身穿紫色上衣或市政工作服的洛杉磯僱員，在封閉的市中心街道上遊行，有人敲鼓、有人搖鈴，以英語及西班牙語書寫的「罷工求尊重」（Striking for Respect）標語更是隨處可見。

參與罷工的僱員威廉斯（Alfonzo Williams）說：「我們是不可或缺的市政人員，我們挺過了疫情，我們從未輕易動搖。我們要求開誠佈公的談判，當你意圖惡意削價，就得面對這樣的情況。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發出聲明表示，雖然4萬名未加入罷工的僱員已竭力彌補勞動缺口，部分市政服務仍被迫暫停。

洛杉磯市55座游泳池中大部分都無法營運，垃圾清運工作也被迫延後。巴斯建議欲前往洛杉磯國際機場搭機的旅客，較平時提前1小時抵達機場，避免延誤登機。

巴斯通過社群平台表示：「洛杉磯市不會停止運作。市府始終盡力與SEIU Local 721達成共識，我們將持續談判、展現誠意。」

好萊塢編劇已罷工長達3個月，演員工會3週前同樣宣布罷工；洛杉磯數千名酒店員工7月份針對工資、福利和工作條件，發動為期3天的罷工；洛杉磯學區工作人員4月份發動為期3天的罷工，導致42萬名學生停課。

包括技工、救生員、交通官員等政府僱員，8日聚集在洛杉磯市政廳前示威。（法新社）

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