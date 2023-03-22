美洛杉磯教育工作者大罷工 42萬學生被迫停課

洛杉磯學校工作人員21日發動罷工，聚集在加州洛杉磯聯合學區總部前抗議。（路透）

2023/03/22 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕在當地工會的支持下，美國洛杉磯約3萬名教育工作者，21日發動了為期3天的罷工，導致全美第2大公立學區、約42萬名學生被迫停課。

據《路透》報導，加州洛杉磯聯合學區（LAUSD）的勞資談判破裂，罷工自3月21日凌晨4時30分展開，預計持續到23日。學區內逾千所學校關閉，受影響約42萬名學童，包括課堂學習、校餐服務和日常生活等權益。

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罷工的訴求是替洛杉磯聯合學區的飲食服務、清潔衛生、校車司機、設施保全、特殊教育助理和數千名其他人員，爭取加薪30%，原薪資為平均每年2萬5000美元（約新台幣76.2萬元）。

參與罷工人員隸屬「服務業僱員國際工會第99分會」（SEIU Local 99），而非「洛杉磯教師聯合工會」（UTLA），但本次罷工亦獲得教師工會的大力支持。

支持罷工的特殊教育教師邦廷（Findlay Bunting）指出，學校系統的資金過於匱乏，「作為老師，我們與罷工人員站在一起。他們太棒了，多年來他們的薪資水平始終過於低落」。

「服務業僱員國際工會第99分會」領導人稱罷工是不幸的結果，但卻是提升工人權益的必要步驟。工會強調，如果洛杉磯聯合學區同意滿足加薪30%的訴求，並為最低收入的工人每小時增加2美元（約新台幣61元），他們願意恢復談判。

洛杉磯學區教育總監卡瓦略（Alberto Carvalho）稱，罷工對學生造成了不必要的損害；但卡瓦略也承認多年來工人的工資一直偏低，並表示他將致力於達成協議。

美國最大工會「全國教育協會」（National Education Association）去年進行的調查發現，55%的教育工作者正在考慮離職；另有86%的教育工作者表示，自疫情大流行以來，越來越多同事提出辭呈。

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