為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球海軍排名印尼超車進第4 台灣列第12名凌駕德西澳

知名軍事網站「現代軍艦全球排名錄」近日公布2023年度全球海軍實力排名，前三名由美、中、俄三國奪下，然而排名第四的國家竟是印尼海軍，我國海軍則奪下第十二名。（圖擷取自現代軍艦全球排名錄官網）

知名軍事網站「現代軍艦全球排名錄」近日公布2023年度全球海軍實力排名，前三名由美、中、俄三國奪下，然而排名第四的國家竟是印尼海軍，我國海軍則奪下第十二名。（圖擷取自現代軍艦全球排名錄官網）

2023/08/08 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕知名軍事網站「現代軍艦全球排名錄（World Directory of Modern Military Warships，WDMMW）」近日公布2023年度全球海軍實力排名，前三名自然由美、中、俄三國奪下，然而排名第四的國家竟然是印尼海軍，我國海軍則奪下第十二名。

美媒《商業內幕》（Business Insider）6日報導，WDMMW的排名計算方法稱為「真實價值評級（TrueValueRating，TvR）」，對全球共36個國家進行評估，判斷內容包含各國艦艇數量、平均服役壽命、後勤、造船能力、部隊經驗等領域。

排名前三名的自然是美中俄三國海軍，第一名的美國海軍的TvR評價為323.9，這個無人能及的分數來自其243艘多樣化的艦艇與龐大的航艦艦隊，艦艇平均壽命為23.3年；第二名是中國解放軍海軍，TvR評價為318.9，艦艇總數來到驚人的425艘，包含大量驅逐艦與護衛艦，艦艇平均壽命為13.8年，WDMMW指出，解放軍海軍艦艇雖比美國海軍年輕，未來預計新建的艦艇卻較少。

第三名為的俄羅斯海軍的TvR評價為242.3，艦艇總數為265艘，包含大量潛艦與護衛艦，WDMMW指出，俄海軍艦艇，包含主力的航艦與巡洋艦等都過於老舊，艦艇平均壽命高達30年，不過俄海軍正試圖增加高達83艘的護衛艦與反潛艦艇以實現海軍現代化。WDMMW也提到，雖然俄烏戰爭造成俄海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號的損失，但其海軍在戰時沒有發揮作用，因此損失仍算低。

排名第四為印尼海軍，TvR評價為137.7，艦艇總數為243艘，主要以168艘近海巡邏艦為主，加上4艘潛艦、7艘巡防艦、25艘護衛艦、9艘掃／獵雷艦，與30艘兩棲攻擊艦。艦艇平均壽命為21.8年。但印尼海軍排名不僅超過第五的南韓與第六的日本，甚至還超越英法德義等歐洲海軍，名次有所商榷。

我國海軍則排名第十二名，TvR評價為74.6，贏過德國、西班牙、澳洲等國，艦隊總數為91艘，包括4艘潛艦、4艘驅逐艦、22艘巡防艦、2艘巡邏艦，還有10艘掃／獵雷艦、42艘近海巡邏艦以及7艘兩棲攻擊艦，艦艇平均壽命為26.9年。

我國海軍排名第十二名，贏過德國、西班牙、澳洲等國。圖為沱江級巡邏艦塔江艦。（資料照）

我國海軍排名第十二名，贏過德國、西班牙、澳洲等國。圖為沱江級巡邏艦塔江艦。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍品不斷流入民間 管理出現黑洞？ 審計部指國軍「欠嚴謹」
2023/08/07 10:24

軍品不斷流入民間 管理出現黑洞？ 審計部指國軍「欠嚴謹」
與美國較勁！ 中國5年內恐建成8海外海軍基地
2023/08/07 06:43

與美國較勁！ 中國5年內恐建成8海外海軍基地

FIT鞏固核心基群
海軍上士性騷3女同袍 記過吃丙「被退伍」
2023/08/05 13:49

海軍上士性騷3女同袍 記過吃丙「被退伍」
美2名海軍被控洩密中國遭捕 FBI：中國是最大威脅
2023/08/04 07:33

美2名海軍被控洩密中國遭捕 FBI：中國是最大威脅

宏匯廣場首度日本美食展 8/11開跑
印尼海空聯合軍演 反艦飛彈炸彈轟沉靶艦
2023/08/03 22:51

印尼海空聯合軍演 反艦飛彈炸彈轟沉靶艦
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播