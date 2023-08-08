全球海軍排名印尼超車進第4 台灣列第12名凌駕德西澳

知名軍事網站「現代軍艦全球排名錄」近日公布2023年度全球海軍實力排名，前三名由美、中、俄三國奪下，然而排名第四的國家竟是印尼海軍，我國海軍則奪下第十二名。（圖擷取自現代軍艦全球排名錄官網）

2023/08/08 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕知名軍事網站「現代軍艦全球排名錄（World Directory of Modern Military Warships，WDMMW）」近日公布2023年度全球海軍實力排名，前三名自然由美、中、俄三國奪下，然而排名第四的國家竟然是印尼海軍，我國海軍則奪下第十二名。

美媒《商業內幕》（Business Insider）6日報導，WDMMW的排名計算方法稱為「真實價值評級（TrueValueRating，TvR）」，對全球共36個國家進行評估，判斷內容包含各國艦艇數量、平均服役壽命、後勤、造船能力、部隊經驗等領域。

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排名前三名的自然是美中俄三國海軍，第一名的美國海軍的TvR評價為323.9，這個無人能及的分數來自其243艘多樣化的艦艇與龐大的航艦艦隊，艦艇平均壽命為23.3年；第二名是中國解放軍海軍，TvR評價為318.9，艦艇總數來到驚人的425艘，包含大量驅逐艦與護衛艦，艦艇平均壽命為13.8年，WDMMW指出，解放軍海軍艦艇雖比美國海軍年輕，未來預計新建的艦艇卻較少。

第三名為的俄羅斯海軍的TvR評價為242.3，艦艇總數為265艘，包含大量潛艦與護衛艦，WDMMW指出，俄海軍艦艇，包含主力的航艦與巡洋艦等都過於老舊，艦艇平均壽命高達30年，不過俄海軍正試圖增加高達83艘的護衛艦與反潛艦艇以實現海軍現代化。WDMMW也提到，雖然俄烏戰爭造成俄海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號的損失，但其海軍在戰時沒有發揮作用，因此損失仍算低。

排名第四為印尼海軍，TvR評價為137.7，艦艇總數為243艘，主要以168艘近海巡邏艦為主，加上4艘潛艦、7艘巡防艦、25艘護衛艦、9艘掃／獵雷艦，與30艘兩棲攻擊艦。艦艇平均壽命為21.8年。但印尼海軍排名不僅超過第五的南韓與第六的日本，甚至還超越英法德義等歐洲海軍，名次有所商榷。

我國海軍則排名第十二名，TvR評價為74.6，贏過德國、西班牙、澳洲等國，艦隊總數為91艘，包括4艘潛艦、4艘驅逐艦、22艘巡防艦、2艘巡邏艦，還有10艘掃／獵雷艦、42艘近海巡邏艦以及7艘兩棲攻擊艦，艦艇平均壽命為26.9年。

我國海軍排名第十二名，贏過德國、西班牙、澳洲等國。圖為沱江級巡邏艦塔江艦。（資料照）

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