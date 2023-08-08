批英國追隨美國抗中是「懦弱」 匯豐高階主管致歉

英國匯豐銀行（HSBC）公共事務主管考珀－柯爾斯表示，英國跟隨美國打壓中國是「懦弱」的表現。（彭博）

2023/08/08 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國匯豐銀行（HSBC）公共事務主管考珀－柯爾斯（Sherard Cowper-Coles）近日被揭露在一個場合上表示，英國政府在中國問題上經常聽命於美國，是「懦弱」的表現，引起英國國內強烈抗議。他在回覆《美國有線電視新聞網》（CNN）時強調，這只是個人評論，對「造成冒犯」致上歉意。

《彭博》7日引述消息人士披露，曾擔任英國駐以色列、沙烏地阿拉伯和阿富汗大使的考珀－柯爾斯，在6月間一次私人活動中告訴與會者，他認為華盛頓向倫敦當局施壓，要求其撤回與中國的業務往來，而且倫敦經常同意美國的要求，這是「懦弱」的表現，英國不應盲目追隨美國，而應該照顧自身利益。

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此一發言無意間導致匯豐銀行在英國飽受責難，而幾位保守派議員更對匯豐和考珀－柯爾斯一陣數落。

對此，考珀－柯爾斯在回覆CNN的聲明中表示，「我的個人評論並未反映匯豐銀行或英中貿易協會的觀點」，他要對「造成冒犯致歉」。英中貿易協會是考珀－柯爾斯擔任主席的貿易遊說團體。

然而，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）直言，考珀－柯爾斯無法將其言論與匯豐銀行劃分開來，因為他是匯豐銀行的顧問。同黨議員勞頓（Tim Loughton）則直接說考珀－柯爾斯就是中國政府的「辯護者」。

據了解，匯豐銀行大部分利潤來自中國和香港，但其總部和上市地點都在倫敦，這是匯豐特別容易受到北京與西方國家之間日益緊張的地緣政治緊張局勢影響的原因。

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