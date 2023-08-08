藍蟹大軍狂吃蛤蜊！義大利撥1億元應對 補貼漁民大規模捕蟹

義大利近期藍蟹氾濫，義大利政府撥款290萬歐元，補貼漁民大規模捕蟹。（路透）

2023/08/08 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕藍蟹主要棲息於西太平洋至墨西哥灣海域，藍蟹也是美國馬里蘭州及維吉尼亞州的著名物產，不過義大利當地近期出現「藍蟹大軍」，遍布義大利各處潟湖地區，對於當地蛤蜊等貝類以及其他生物造成威脅，蛤蜊養殖業者更是遭受重大衝擊，對此義大利政府7日將撥款290萬歐元（約新台幣1億118萬元）應對藍蟹入侵。

根據《路透》報導，義大利農業部長洛羅布理吉達（Francesco Lollobrigida）6日前往受災嚴重的波河三角州視察，表示政府將在7日的會議上批准緊急資金。報導指出，這筆經費將提供給那些打算透過大規模捕撈行動抑制藍蟹數量的業者與水產養殖業者。

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根據聯合國糧食及農業組織2021年統計數據，義大利是歐洲最大的蛤蜊生產國，在全球僅次於中國與南韓。不過藍蟹近期在義大利沿海大量出現，對於蛤蜊等貝類造成重大打擊，波河三角洲當地的蛤蜊養殖場更是重災區，當地海洋生物學家表示，螃蟹在當地吃掉90％的幼蛤，未來產量將大幅下降。

義大利環境保護與研究所（ISPRA）的海洋水生資源專家萊切維奇（Sasa Raicevich）表示，藍蟹被認為隨著船隻到達義大利，義大利第一次發現藍蟹大約是在10年前，但現在還不清楚藍蟹的繁殖速度為何如此之快。萊切維奇表示，目前的狀況對生態與經濟造成的損害非成嚴重，並警告「要完全消滅藍蟹是不可能的」。

受影響地區的漁民雖然被建議盡可能捕撈藍蟹，但波河三角洲的業者羅塞帝（Emanuele Rossetti）表示，雖然每天都捕撈大概12噸的藍蟹，但藍蟹數量還是沒有下降。由於藍蟹在義大利食用需求較低，僅有一小部分供食用售出，部份藍蟹被用於動物飼料，其餘的全數廢棄處理。

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