韓國選手抱怨世大運「住宿環境差」 中網友氣炸：不爽退賽啊！
〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，第31屆世界大學運動會延宕2年後，終於在上月28日於中國四川省成都舉行。不過開幕後卻傳出，有韓國選手因上網抱怨主辦單位，給選手們的住宿環境太過簡陋，竟慘遭大批氣憤的中國網友翻牆出征、公審，甚至還被怒嗆，「不爽退賽啊！沒人逼你們來」。
據中媒《搜狐體育》報導，有韓國選手在成都世大運比賽期間，上網發文抱怨主辦單位提供的住宿環境太過簡陋，像是住在監獄牢房，引起不少中國網友不滿，認為是韓國選手故意找碴。報導聲稱，成都世大運的選手村皆為雙人間，裡面設有會議室和服務台，且儲物櫃、衛生間等都很齊全，住宅區外還到處各種滿花草樹木，雖不到別墅級別，但絕對是商品房。
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許多得知此事的中國網友，為此氣得非法「翻牆」前往該名韓國選手社群帳號留言出征，讓對方不得不刪相關貼文，這些網友甚至還在微博、抖音等中國社群平台，紛紛發文怒罵，「棒子這是懷念日本的紙床？」、「棒子那種自卑是深入骨髓的」、「韓國人就是慣的毛病，下三濫的人」、「下次別在來了我們也不喜歡小偷國家」、「讓他們滾回南朝鮮喝漢江水，吃濃痰部隊鍋」、「越是嘴上的抵毀越是代表心里的默認，羨慕嫉妒恨」、「如果他們不想來參賽，完全可以退賽，沒有人逼他們」。
大运会频现不和谐因素 #日本质疑我国运动员身份 #美国选择退赛— 王秀梅 （@wangxiumei17） August 2, 2023
韩国运动员对住宿条件提出了不满，抱怨说住宿环境犹如监狱般。
日本认为中国队部分队员并非真正的大学生。特别以韩旭为重点，事实上韩旭目前正在上海交通大学就读，他是一个真正的大学生。
美国运动员选择退出女子跳水双人10米台决赛。 pic.twitter.com/Gu1dtqXk49
韩国运动员又开始吐槽成都大运会了，从标牌到吉祥物，从环境到住宿，以不吐槽不为快的方式，向世界展示韩国人不是一般的风采。— 是CC呀～ （@Summer421747994） August 1, 2023
希望大运会组委会责令各个运动员餐厅，时刻加强西瓜、苹果、荔枝等所有新鲜水果的安全防范措施，防止韩国运动员不告而取的行为，甚至夹带着到宿舍去偷吃。#大运会 pic.twitter.com/a2qEu0Gj6Y