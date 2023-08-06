戰雲密布！尼日總理：仍指望外交談判能終結政變

原尼日總理馬哈馬杜5日表示，縱使期限將近，他仍對外交手段懷抱期待。（路透）

2023/08/06 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕西非經濟共同體（ECOWAS）7月30日給予尼日軍政府1週期限，要求讓民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復職，隨著期限將屆，西非經濟共同體4日稱已制定軍事干預計畫。尼日總理則在5日受訪表示，仍期待通過外交手段終結軍事政變。

據《路透》報導，尼日軍事政變已是近3年來西非、中非國家第7次軍人干政，震撼了沙赫爾（Sahel）西部地區，該區域對全球強權具重要戰略意義。

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法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）5日在巴黎與原尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）會面。馬哈馬杜受訪時表示，縱使期限將近，他仍對外交手段懷抱期待。

政變發生當下，馬哈馬杜正出訪羅馬。馬哈馬杜說：「我們仍滿懷期望。期待貝佐姆總統被釋放並復職，期待遭解散的國家機關得以恢復運作。」

法國政府5日表示，支持推翻政變的一切努力，聲明稱：「法國堅定支持西非經濟共同體擊退這場政變的作為。尼日的未來、區域的穩定正危在旦夕。」聲明並未具體說明是否提供西非經濟共同體軍事援助。

59歲的尼日軍政府領導人、原總統衛隊首長蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍此前態度強硬，稱軍政府不會退讓。他曾在法國接受軍事訓練。

原尼日總理馬哈馬杜透露，與貝佐姆保持聯繫，同時抨擊軍政府軟禁期間提供的待遇，「作為一名政治犯，他過的很好。除了被徹底隔離，且缺乏水電」。

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