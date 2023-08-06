為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戰雲密布！尼日總理：仍指望外交談判能終結政變

    原尼日總理馬哈馬杜5日表示，縱使期限將近，他仍對外交手段懷抱期待。（路透）

    原尼日總理馬哈馬杜5日表示，縱使期限將近，他仍對外交手段懷抱期待。（路透）

    2023/08/06 09:10

    〔即時新聞／綜合報導〕西非經濟共同體（ECOWAS）7月30日給予尼日軍政府1週期限，要求讓民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復職，隨著期限將屆，西非經濟共同體4日稱已制定軍事干預計畫。尼日總理則在5日受訪表示，仍期待通過外交手段終結軍事政變。

    據《路透》報導，尼日軍事政變已是近3年來西非、中非國家第7次軍人干政，震撼了沙赫爾（Sahel）西部地區，該區域對全球強權具重要戰略意義。

    法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）5日在巴黎與原尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）會面。馬哈馬杜受訪時表示，縱使期限將近，他仍對外交手段懷抱期待。

    政變發生當下，馬哈馬杜正出訪羅馬。馬哈馬杜說：「我們仍滿懷期望。期待貝佐姆總統被釋放並復職，期待遭解散的國家機關得以恢復運作。」

    法國政府5日表示，支持推翻政變的一切努力，聲明稱：「法國堅定支持西非經濟共同體擊退這場政變的作為。尼日的未來、區域的穩定正危在旦夕。」聲明並未具體說明是否提供西非經濟共同體軍事援助。

    59歲的尼日軍政府領導人、原總統衛隊首長蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍此前態度強硬，稱軍政府不會退讓。他曾在法國接受軍事訓練。

    原尼日總理馬哈馬杜透露，與貝佐姆保持聯繫，同時抨擊軍政府軟禁期間提供的待遇，「作為一名政治犯，他過的很好。除了被徹底隔離，且缺乏水電」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼日政變！西非經濟共同體若動武 塞內加爾表態願出兵
    2023/08/03 23:46

    尼日政變！西非經濟共同體若動武 塞內加爾表態願出兵
    尼日政變後各國撤僑總動員 法國撤僑已起飛
    2023/08/02 10:42

    尼日政變後各國撤僑總動員 法國撤僑已起飛
    尼日政變 法國、歐盟中斷金援
    2023/07/30 19:22

    尼日政變 法國、歐盟中斷金援
    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預
    2023/07/30 11:58

    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預

    世客博開幕晚會 天光日个客家三部曲8/11-13登場
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播