為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼日政變 法國、歐盟中斷金援

    西非內陸國家尼日26日爆發政變，對此長期援助該國的法國與歐盟29日宣布，將中斷財政支持與安全合作關係。（法新社）

    西非內陸國家尼日26日爆發政變，對此長期援助該國的法國與歐盟29日宣布，將中斷財政支持與安全合作關係。（法新社）

    2023/07/30 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕西非內陸國家尼日26日爆發政變，陸軍上校阿卜杜拉赫曼（Abdourahamane Tiani）28日自稱是新元首。對此，長期援助該國的法國與歐盟29日宣布，將中斷財政支持與安全合作關係。

    美國有線電視新聞網《CNN》29日報導，法國政府對當前局勢表示，必須「立即恢復尼日憲法秩序」，歐盟則在29日上午宣布暫停與尼日的所有安全合作，並不再提供財政支持，歐盟外交與安全政策代表博雷爾（Josep Borell）表示：「這種對尼日完整性的攻擊（政變），將對歐盟與尼日之間各方面的伙伴關係與合作產生影響。」

    博雷爾也呼籲：「總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）是民主選舉產生的，他現在是並且仍然是尼日唯一合法總統，必須立即無條件釋放他。」同時他也和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）均表示，如果決定對尼日實施制裁，他們願意支持包括西非國家經濟共同體（ECOWAS）在內的區域組織。

    西非經濟共同體今日召開峰會，考慮對尼日發動政變的軍事組織施加壓力，並將軍事干預視為可能選項之一；非洲聯盟（AU）29日則要求參與政變的尼日軍方立即無條件返回原駐地，並警告將採取必要行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預
    2023/07/30 11:58

    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預
    兩年6國！ 非洲政變如骨牌效應 美國頭大
    2023/07/30 05:30

    兩年6國！ 非洲政變如骨牌效應 美國頭大

    國際視野、友善校園與教育永續 長榮大學辦學創新局
    紐時：非洲2年6國軍事政變 美國「頭殼抱咧燒」
    2023/07/29 22:24

    紐時：非洲2年6國軍事政變 美國「頭殼抱咧燒」
    尼日政變軍頭自稱元首 麾下組織獨掌行政立法大權
    2023/07/29 15:00

    尼日政變軍頭自稱元首 麾下組織獨掌行政立法大權

    越升息越有利的基金
    普里格津高呼支持尼日政變 稱願提供瓦格納傭兵協助維持秩序
    2023/07/29 10:08

    普里格津高呼支持尼日政變 稱願提供瓦格納傭兵協助維持秩序
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播