尼日政變 法國、歐盟中斷金援

西非內陸國家尼日26日爆發政變，對此長期援助該國的法國與歐盟29日宣布，將中斷財政支持與安全合作關係。（法新社）

2023/07/30 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕西非內陸國家尼日26日爆發政變，陸軍上校阿卜杜拉赫曼（Abdourahamane Tiani）28日自稱是新元首。對此，長期援助該國的法國與歐盟29日宣布，將中斷財政支持與安全合作關係。

美國有線電視新聞網《CNN》29日報導，法國政府對當前局勢表示，必須「立即恢復尼日憲法秩序」，歐盟則在29日上午宣布暫停與尼日的所有安全合作，並不再提供財政支持，歐盟外交與安全政策代表博雷爾（Josep Borell）表示：「這種對尼日完整性的攻擊（政變），將對歐盟與尼日之間各方面的伙伴關係與合作產生影響。」

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博雷爾也呼籲：「總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）是民主選舉產生的，他現在是並且仍然是尼日唯一合法總統，必須立即無條件釋放他。」同時他也和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）均表示，如果決定對尼日實施制裁，他們願意支持包括西非國家經濟共同體（ECOWAS）在內的區域組織。

西非經濟共同體今日召開峰會，考慮對尼日發動政變的軍事組織施加壓力，並將軍事干預視為可能選項之一；非洲聯盟（AU）29日則要求參與政變的尼日軍方立即無條件返回原駐地，並警告將採取必要行動。

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