尼日政變後各國撤僑總動員 法國撤僑已起飛

法國空軍抵達尼日進行撤僑。（法新社）

2023/08/02 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕尼日7月26日發生軍事政變，引發非洲政局動盪。法國外交部表示，將從1日開始撤離在尼日的法國和歐洲公民，首架用於撤僑的法國軍用運輸機已在1日離開尼日。

綜合外媒報導，尼日親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍，28日自封為國家元首，此次政變為非洲薩赫勒地區（Sahel region）造成衝擊。布吉納法索和馬里的軍政府警告，任何強行恢復被驅逐總統權力的企圖都將視同宣戰。

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法國1日啟動撤僑行動，法國官員表示，約有600名法國國民以及400名其他國籍的民眾想要離開尼日，首架撤僑運輸機運載的大部分是法國公民，官員們希望在2日之前完成撤僑航班。

隨著衝突風險升級，西班牙表示準備用飛機撤離70多名公民，義大利表示將組織撤僑航班，德國則國則是呼籲當地​公民搭乘法國航班。

由於法國部隊從去年起陸續從馬利與布吉納法索撤離，目前有許多法軍正駐紮在尼日。美國、德國和義大利也在尼日有駐軍執行反叛亂和訓練任務，但目前還沒有宣布部隊撤離的消息。

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