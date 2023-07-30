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    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預

    西非國家經濟共同體（ECOWAS）即將召開峰會，不排除軍事干預尼日政變，圖為尼日26軍事政變資料照。（法新社）

    西非國家經濟共同體（ECOWAS）即將召開峰會，不排除軍事干預尼日政變，圖為尼日26軍事政變資料照。（法新社）

    2023/07/30 11:58

    〔即時新聞／綜合報導〕西非內陸國家尼日26日爆發政變，陸軍上校阿卜杜拉赫曼（Abdourahamane Tiani）28日自行宣布出為尼日新領導人；對此，西非經濟共同體定於30日召開峰會，討論因應策略，考慮對發動政變的軍事組織施加壓力，並將軍事干預視為可能選項之一；阿卜杜拉赫曼29日晚間警告，不要對尼日進行軍事干預，他們會對任何「侵略」行動力抗到底。

    據《路透》報導，面對尼日的軍事政變，由15個成員國組成的西非國家經濟共同體（ECOWAS）定於30日在奈及利亞首都召開峰會，預計將對政變組織加強施壓，要求恢復尼日憲政，並釋放被俘總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。針對經濟制裁施壓，西非國家經濟共同體以及有8成員國的西非經濟貨幣聯盟有權暫停尼日成員國資格，終止尼日與區域性金融市場及央行的連結，並關閉邊界。

    《路透》指出，除了經濟、金融方面外，西非國家經濟共同體亦有可能考慮進行軍事干預，面對非洲區域組織的壓力，阿卜杜拉赫曼29日晚間透過國有電視台表示，反對任何軍事干預，他認為西非國家經濟共同體峰會如進行軍事干預，無疑是聯手西方國家對尼日進行「侵略」，他還警告外界「不要小看我們捍衛祖國的決心」。

    除此之外，阿卜杜拉赫曼率領的政變官員亦號召尼日民眾於當地時間30日上午7點走上街頭，以示支持軍政府及阿卜杜拉赫曼，向西非國家經濟共同體表達抗議。最後，儘管阿卜杜拉赫曼宣布就任領導人，但國際普遍仍承認貝佐姆為「合法」元首，目前歐盟與法國已經切斷過往對尼日的金融支持，美國亦威脅將採取同樣手段，讓尼日已經非常低落的經濟及發展雪上加霜。

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