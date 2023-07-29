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    紐時：非洲2年6國軍事政變 美國「頭殼抱咧燒」

    尼日總統貝佐姆（右）經由民主選舉上台，被視為美國盟友。他在六月中與美國特種作戰司令部司令布拉加（左）會晤討論反恐政策。（美聯社）

    尼日總統貝佐姆（右）經由民主選舉上台，被視為美國盟友。他在六月中與美國特種作戰司令部司令布拉加（左）會晤討論反恐政策。（美聯社）

    2023/07/29 22:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》29日報導，非洲從東岸的蘇丹到西岸的幾內亞，在2年內相繼有6個國家遭遇軍事政變，最新一起是26日爆發的尼日政變，使得這個橫跨3500英里的廣大區域，成為全球最長的「軍事統治走廊」，而軍事領袖透過武力推翻民主領袖的骨牌效應，不僅加劇當地不穩，也為美國帶來巨大難題。

    最近一位倒台的尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），是經由民主選舉上台的美國盟友。他在26日被總統衛隊軟禁後，衛隊首長、陸軍將領查尼在28日自行宣布擔任「國家國土保衛委員會」主席，亦即國家新領袖，指政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家安全情勢惡化，並警告任何外國干預將產生負面後果。肯亞總統魯托（William Ruto）等其他非洲領袖認為，軍事接管政權是非洲民主的「嚴重倒退」。

    美國國務卿布林肯近日兩度與貝佐姆通話，表達對其「堅定不移的支持」，並於29日訪問澳洲期間警告尼日軍方，若貝佐姆不能恢復總統職務，美方將終止對尼日的財務援助和安全合作。官員透露，布林肯雖不想這麼做，但他態度十分明確，認為美方給予的重要援助正為尼日人民的生活帶來實質改變，但這顯然處於危險之中。尼日的前殖民國法國28日也要求軍方恢復民主政府，並表明不會承認政變政權。歐盟同樣揚言切斷對尼日的援助。

    對美國及其盟友而言，政變導致剿滅沙赫爾沙漠地區（Sahel）伊斯蘭武裝份子的行動變得更緊迫，開打（Al Qaeda）和伊斯蘭國（IS）等恐怖組織正在當地以驚人速度擴張勢力。沙赫爾地區與非洲新形成的「軍事統治走廊」大部分重疊。在貝佐姆倒台以前，尼日堪稱五角大廈區域戰略的基石，至少1100名美軍駐紮當地，且美軍也在首都尼阿美和北部城市阿加德茲建立無人機基地，其中一個基地還耗費1億1000萬美元，但這一切如今都危機四伏。

    據報導，沙赫爾地區已超越中東和南亞，成為全球聖戰暴力中心。根據澳洲智庫經濟與和平研究所編製的全球恐怖主義指數，沙赫爾地區去年有6701人死於聖戰暴力，占全球43％，而2007年才占1％。英國牛津大學經濟與公共政策教授柯立爾（Paul Collier）表示，他非常擔心沙赫爾地區會崩潰。

    此外，美國在當地的任何撤軍決策，都可能為俄羅斯打開大門。在尼日政變後，尼阿美曾有政變支持者揮舞俄國國旗，與鄰國布吉納法索去年政變後的景象相呼應，但分析家不認為這意味克里姆林宮是尼日政變的幕後黑手，更多是源自非洲各地近年出現的反西方、尤其是反法國的情緒。儘管如此，俄國總統普廷日前在聖彼得堡的非洲峰會上，仍試圖利用非洲的反西方情緒，提議將非洲國家從「殖民主義」和「新殖民主義」解放出來。

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