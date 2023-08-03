法國選美界爭議鐵娘子 德馮德納夫人逝世享耆壽90歲

2023/08/03 01:45

〔中央社〕法國選美界傳奇人物德馮德納夫人的家族今天表示，德馮德納夫人已經逝世，享耆壽90歲。她生前是巴黎時尚和魅力的典範，被稱為「戴帽子的女士」，但也因為保守審美觀惹議，對女性裸露有諸多批判。

法新社報導，德馮德納夫人（Genevieve de Fontenay）曾領導法國小姐選美比賽數十載，體現了法國女性的時尚理念，但極不贊同現代對女性和性別的看法。

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她被稱為「戴帽子的女士」，因為她很少在沒戴帽子情況下現身。她於1954年加入法國小姐委員會（Miss France Committee），於1981年成為主席，並且擔任此職務超過25年之久。

德馮德納夫人在擔任法國小姐委員會主席期間，將全國選美大賽企業化經營，出售部分業務以提高曝光度，並且步入商業及電視方面的成功軌道。

她曾是法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）模特兒，生前總是戴大禮帽及穿著優雅服飾，通常是黑白色，這個標誌性裝扮使人一眼就能認出她來，是巴黎時尚和魅力的典範。

德馮德納夫人的社會觀點相當保守，曾試圖剝奪法國小姐冠軍貝格（Valerie Begue）的頭銜，因為貝格允許小報為她拍攝性挑逗姿勢照片。

此外，德馮德納夫人也被控心懷種族主義，因為貝格來自法國海外屬地留尼旺島（Reunion Island），而非法國本土。德馮德納夫人曾說，貝格應待在留尼旺島。

另一位法國小姐圖爾波（Isabelle Turpault）曾為名人週刊巴黎競賽雜誌（Paris Match）拍攝裸照，德馮德納夫人也無法接受。

德馮德納夫人曾說過：「我永遠不允許兩件式泳裝。在比賽中露出肚臍，就是一種裸露狂。」1120803

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