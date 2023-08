蔡總統推特發文關心北京暴雨 反遭中國小粉紅怒嗆︰不必假好心

2023/08/02 21:21

〔即時新聞/綜合報導〕近期中國北京等多地受杜蘇芮颱風環流影響,導致連日暴雨出現,更造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡。對此,蔡英文總統於昨(1)晚在推特以簡體字、英文發文表達關心與慰問,令各國網友為此感到敬佩,然而該文被中國小粉紅網友看到後,竟紛紛氣得在網上破口怒罵「不必假好心」!

台灣總統蔡英文昨日在官方推特上,先以「簡體字」發文指出,「中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨,造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡,我要表達關心與慰問」,接著再用英文發文表示,為所有因這場天災失去親人的人們表達哀悼,也祈禱受災地區早日脫離洪害,回復正常生活。該文一出,也引起多國關注與報導。

請繼續往下閱讀...

然而,不少中國網友得知此事後,竟因此氣得跳腳,不但紛紛在微博、抖音等中國社群平台發文砲轟,更接連翻牆湧入推特怒罵,「對岸不必假好心」、「你真噁心啊!吃藥了嗎?」、「要你蔡英文關心什麽,我們有寶典!」、「北京也沒西方媒體宣傳的那樣洪澇嚴重,蔡英文什麽毒婦心腸,昭然若揭!」「她蔡英文是個什麽東西,有資格『慰問』中國人民?一個犯罪組織頭目還真以為自己是什麽國家領導人?」、「台灣根本沒有總統,台灣不是一個國家,它是中華人民共和國的一個省,蔡英文是中國台灣省的領導人而已」。

包含台灣在內的其他國家網友見狀,則紛紛表示,「政治家的風範」、「真是以德報怨......不值啊」、「惡有惡報,他們根本不值得同情」、「台灣國總統基於人道慰問敵國災民」、「自助、人助、而後天助。不知自助的人,我們也無能為力」、「用國與國的立場,用他們的語言,關心慰問他國天災,非常合理」、「可憐之人必有可恨之處,他們詛咒別的國家,結果災難偏偏降臨在他們身上」。

另有少數理智的中國網友,禮貌留言表達感謝,「蔡總統就是心胸開闊不計小人過」、「比起赤媒的官方說辭,蔡總統真的有心了」、「雖然我不支持民進黨也不支持蔡英文,但是仁者無敵是真的」、「感謝蔡總統對淪陷區人民的關切和慰問。跟一尊比,高下立判」、「感謝您的關心,不論政治立場如何,人性的光輝永遠是值得尊敬的」、「真的有格局!不像狹隘的大陸井底之蛙看到別國受到的自然災害反而歡呼雀躍!」。

I extend my sincere condolences to all those who have lost loved ones in China from Typhoon Doksuri. We all pray that those affected receive the aid they need & we hope for a quick recovery.

I would like to express my condolences to those who lost their loved ones in China from Typhoon Doksuri. I also hope those affected receive the assistance they need and are able to rebuild their lives soon.