蔡總統推特發文關心北京暴雨 反遭中國小粉紅怒嗆︰不必假好心

蔡英文總統於昨（1）晚在推特以簡體字、英文發文，對中國北京洪災表達關心慰問，然而卻被不少中國小粉紅砲轟稱「不必假好心！」。（本報資料照、圖擷取自@香港衛視 中國抖音，本報合成）

2023/08/02 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國北京等多地受杜蘇芮颱風環流影響，導致連日暴雨出現，更造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡。對此，蔡英文總統於昨（1）晚在推特以簡體字、英文發文表達關心與慰問，令各國網友為此感到敬佩，然而該文被中國小粉紅網友看到後，竟紛紛氣得在網上破口怒罵「不必假好心」！

台灣總統蔡英文昨日在官方推特上，先以「簡體字」發文指出，「中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，我要表達關心與慰問」，接著再用英文發文表示，為所有因這場天災失去親人的人們表達哀悼，也祈禱受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。該文一出，也引起多國關注與報導。

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然而，不少中國網友得知此事後，竟因此氣得跳腳，不但紛紛在微博、抖音等中國社群平台發文砲轟，更接連翻牆湧入推特怒罵，「對岸不必假好心」、「你真噁心啊！吃藥了嗎？」、「要你蔡英文關心什麽，我們有寶典！」、「北京也沒西方媒體宣傳的那樣洪澇嚴重，蔡英文什麽毒婦心腸，昭然若揭！」「她蔡英文是個什麽東西，有資格『慰問』中國人民？一個犯罪組織頭目還真以為自己是什麽國家領導人？」、「台灣根本沒有總統，台灣不是一個國家，它是中華人民共和國的一個省，蔡英文是中國台灣省的領導人而已」。

包含台灣在內的其他國家網友見狀，則紛紛表示，「政治家的風範」、「真是以德報怨......不值啊」、「惡有惡報，他們根本不值得同情」、「台灣國總統基於人道慰問敵國災民」、「自助、人助、而後天助。不知自助的人，我們也無能為力」、「用國與國的立場，用他們的語言，關心慰問他國天災，非常合理」、「可憐之人必有可恨之處，他們詛咒別的國家，結果災難偏偏降臨在他們身上」。

另有少數理智的中國網友，禮貌留言表達感謝，「蔡總統就是心胸開闊不計小人過」、「比起赤媒的官方說辭，蔡總統真的有心了」、「雖然我不支持民進黨也不支持蔡英文，但是仁者無敵是真的」、「感謝蔡總統對淪陷區人民的關切和慰問。跟一尊比，高下立判」、「感謝您的關心，不論政治立場如何，人性的光輝永遠是值得尊敬的」、「真的有格局！不像狹隘的大陸井底之蛙看到別國受到的自然災害反而歡呼雀躍！」。

I extend my sincere condolences to all those who have lost loved ones in China from Typhoon Doksuri. We all pray that those affected receive the aid they need & we hope for a quick recovery. — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） August 1, 2023

I would like to express my condolences to those who lost their loved ones in China from Typhoon Doksuri. I also hope those affected receive the assistance they need and are able to rebuild their lives soon. — 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） August 1, 2023

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