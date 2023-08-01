批拜登長中國威風 迪尚特：我當選美國總統 將阻中侵台

美國共和黨籍佛州州長迪尚特表示，若他明年當選總統，會力阻中國犯台。（美聯社）

2023/08/01 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕有意問鼎美國總統大位的共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）7月31日表示，如果他贏得2024年總統大選，他的目標是阻止中國入侵台灣，認為只要讓中國承受的代價大過潛在好處，中國就不會對台出手。

《路透》報導，正在尋求共和黨總統提名的迪尚特，在被《福斯新聞》（Fox News）問及他將如何因應中國入侵台灣時表示，「我的政策是阻止這種情況發生。中國會尊重硬實力（hard power），如果他們認為代價高於潛在好處，他們就不會這麼做」。

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迪尚特說明，這種嚇阻力量包含美國在區域的「硬實力」，顯然是指美軍力量，以及美國可以發揮的經濟影響力。

此外，迪尚特也批評拜登政府對於兩岸問題的處理方式，「我確實認為，在拜登的領導下，我們正走在未來5年或10年內，他們（中國）將有能力（對台灣）動手的路上」。他強調，「只要我們改變路線，我認為我們可以防止這種事態發生」。

迪尚特和其他共和黨候選人一樣，視中國為美國的「第一大地緣政治威脅」。在目前共和黨內總統提名人選的民調中，迪尚特排第二，輸給前總統川普。

此外，在《華爾街日報》7月31日刊登的採訪中，迪尚特另表示，一旦他當選總統，將考慮在全美禁止中國短影音平台TikTok（抖音），「我傾向不希望TikTok在美國上市」。

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