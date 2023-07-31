民宿被包棟開「性愛派對」 屋主崩潰：滿地保險套還「黏黏的」

國外一名民宿業者控訴，近日將民宿租借給房客使用，沒想到房子竟被拿來開「性愛派對」，屋內滿地都是保險套、潤滑劑、啤酒罐等，令她氣得向民宿平台投訴要求賠償。（示意圖，與本新聞內容無關；本報合成）

2023/07/31 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名民宿業者控訴，近日將民宿租借給房客使用，沒想到房子竟被拿來開「性愛派對」，屋內滿地都是保險套、潤滑劑、啤酒罐等，不僅地板「黏黏的」，廁所蓮蓬頭管線竟還被掛上保險套，讓她氣得向民宿平台投訴要求賠償。

根據星洲網報導，民宿業者法拉（Farrah Rahman）近日在臉書控訴，他出租的房子被房客包棟拿來開「性愛派對」。法拉指出，在房客退房後準備清理民宿，沒想到卻發現房子裡滿地都是保險套、潤滑劑、啤酒罐、香菸盒，且地板還「黏黏的」，甚至連浴室蓮蓬頭管線上都掛著保險套，令法拉氣得痛罵，「這是住民宿來開性愛派對的嗎」！

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「他們真的把我的民宿當作大型性愛派對的場地，整間房子都被他們搞砸！」法拉說，房客在廚房煮完食物後也未清理廚房，直接將吃剩的食物留在鍋子內，導致整間房子臭氣熏天，令法拉崩潰不已。法拉事後向房客追討賠償，卻得不到任何回應，氣得她最後直接向民宿平台投訴索賠，最終成功獲得賠償。

貼文發出後引起熱議，許多網友相當同情法拉的遭遇直呼太誇張，也有網友批評，現在許多房客素質越來越低，借了別人的民宿不僅沒有好好保護他人財產外，還把屋子搞成災難現場。

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