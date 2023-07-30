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    全球討厭中國成共識 皮優24國調查：逾2/3民眾對中國持負評

    皮優研究中心（Pew）最新的全球24國大規模民調顯示，逾3分之2（67%）受訪者對中國持負面看法；高達74%受訪者針對中國領導人習近平在世界事務採取正確行動方面，表達沒有信心。（路透）

    皮優研究中心（Pew）最新的全球24國大規模民調顯示，逾3分之2（67%）受訪者對中國持負面看法；高達74%受訪者針對中國領導人習近平在世界事務採取正確行動方面，表達沒有信心。（路透）

    2023/07/30 18:52

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國無黨派智庫組織「皮優研究中心」（Pew Research Center）近日公布的一份全球24國最新大規模民調顯示，逾3分之2（67%）受訪者對中國持負面看法；針對中國領導人習近平在世界事務會否採取正確行動？高達74%表達沒有信心；還有71%認為中國對全球和平穩定沒有作出貢獻，76%認為中國在外交政策上沒有考量其他國家利益。

    自由亞洲電台（RFA）報導，前美國白宮國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，這些調查結果表明，除美國以外，世界其他國家也普遍對中國持有負面看法，挑戰了認為對中國持負評是美國特有現象的觀點。

    皮優在7月27日公布這份全球調查結果，24國67%的受訪者對中國表示看法負面，持正面立場的僅28%；在所有接受調查的高收入國家中，對中國的負面觀感都處於或接近歷史高點，日本、澳洲的比例高達87%，美國、瑞典也超過80%。

    與2019年皮優民調相比，印度民眾對中國的負評從41%攀升到67%，變化最大。在受訪24國當中，只有肯亞、墨西哥和奈及利亞正面看待中國的比例超過50%。

    調查顯示，在國際事務上，認為中國沒有為全球和平穩定作出貢獻的比例達到71%；76%受訪者認為，中國在外交政策上沒有考量其他國家利益；57%受訪者認為，中國非常或相當程度干涉其他國家事務。

    這些結果反映，近年來中高收入國家大多數民眾對中國的負面觀感越來越強，且這種負評擴及中國的國際行動，即使在北京高調炫耀斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯和平協議及對烏克蘭「危機」的12點提議之後。

    不過，有69%受訪者認為，中國的科技成就相對於其他富裕國家來說是最好或高於平均；有54%受訪者認為中國的軍事力量屬全球最強大。

    相對地，多數國家都認為美國依然是全球領先經濟體，只有三分一受訪者認為中國是全球領先經濟大國。

    針對習近平的評價，高達74%受訪者對習近平能否在全球事務採取正確行動表示沒有信心，澳洲、加拿大與法國絕大多數受訪者表示「完全沒有信心」。相較於高收入國家，習近平在肯亞、奈及利亞的支持度相對較高，多數受訪者對他在全球舞台的行動有一定信心。

    這項大規模民調在今年2月20日至5月22日進行，以了解北美、歐洲、中東、亞太、撒哈拉以南非洲與拉丁美洲共24國、30861名成年人對中國、與對習近平的看法。皮優研究中心自2005年以來每年都會對全球主要國家的民眾調查對中國看法。

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