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    14國民調 逾7成民眾討厭中國

    民調顯示，全球十四大經濟強權的厭中比例激增，澳洲的厭中比例更比去年激增廿四％。圖為流亡印度的西藏人一日在達蘭薩拉舉行反中示威。（美聯社檔案照）

    民調顯示，全球十四大經濟強權的厭中比例激增，澳洲的厭中比例更比去年激增廿四％。圖為流亡印度的西藏人一日在達蘭薩拉舉行反中示威。（美聯社檔案照）

    2020/10/08 05:30

    討厭中國更甚美國

    〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國民調與智庫機構「皮優研究中心」（Pew Research Center）六日公布的二○二○年全球態度調查，全球民主國家民眾討厭中國的比例激增，幾乎所有受訪國家「不喜歡」（有點不喜歡＋很不喜歡）中國的比例都破七成，最不喜歡中國的前三名是日本、瑞典與澳洲，厭中比例皆超過八成。儘管大多數國家對美中兩國的觀感皆不佳，但對美國的好感度仍高於中國。

    日本最不喜歡中國 澳洲厭中比例暴增

    該調查發現，義大利與西班牙雖未破七成，但也超過六成；十四國中，最不喜歡中國的前三名是日本、瑞典與澳洲，且日本與澳洲「很不喜歡」中國的比例，還高於「有點不喜歡」，日本有超過五成（五十二％）民眾很不喜歡中國。澳洲是厭中成長最多的國家，較去年激增廿四％；其他國家的厭中成長速度也不遑多讓，像是英國增加十九％、德國十五％，以及美國十三％。

    儘管絕大部分受訪者對美中兩國的觀感皆不佳，但對美國的好印象仍高於中國。中國在所有國家中的好感度（很喜歡＋有點喜歡）皆未超過四成，最高是在義大利的卅八％，最低則是在日本的九％；相較之下，美國的好感度雖僅在本國與南韓破五成，但在幾乎所有受訪國家中都超過中國，只在比利時以廿四％與中國打成平手。美中好感度差距最大的在美國，兩者相差五十五％，其次是韓國與日本，分別相差卅五％、卅二％。

    對習信心度 低於三成

    這份民調是在今年六月到八月，針對全球十四個民主國家、一萬四千多名成年人進行的調查。其結果還發現，大多數國家都不覺得美中妥善處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但認為中國做得好的國家略多於美國；大多數國家對美中領導人皆缺乏信心，除了美國對美國總統川普的信心達四十三％，其他各國對川普與中國國家領導人習近平的信心度，皆低於三成。

    另一項值得注意的是，幾乎所有受訪的歐洲國家，認為中國是世界經濟強權的比例都超過美國；美國僅在本國、日本與南韓的世界經濟強權比例超越中國。

    接受調查的十四個國家為美國、加拿大、比利時、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、英國、澳洲、日本與南韓。

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