暴雨成災期間打小白球！南韓大邱市長洪準杓遭黨紀處分

7月15日南韓暴雨期間，大邱市長洪準杓前往高爾發球場打球，引發輿論批評，26日南韓執政黨國民力量中央黨倫理委員會開會，決議對洪準杓進行黨紀處分。（歐新社）

2023/07/27 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓13日開始連日暴雨，導致大小災情，當局統計死亡與失蹤人數達50人，為近年最嚴重，但是7月15日，南韓大邱市長洪準杓未在暴雨期間坐鎮指揮，反而還前往高爾發球場打球，消息傳開後引發輿論批評，對此，26日南韓執政黨國民力量中央黨倫理委員會開會，決議對洪準杓進行黨紀處分，「停止黨員權利10個月」。

根據《韓聯社》報導，南韓本月中旬因連日暴雨導致災情，暴雨期間洪準杓並未坐鎮指揮，反而被發現於7月15日前往高爾夫球場打球，消息傳開後引發輿論批評，洪準杓17日更在自己社群平台發文指，「沒有規定要求公職人員週末不能打高爾夫球」，接受媒體訪問時亦稱自己的舉止沒有不妥，外界譁然。

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《韓聯社》指出，18日洪準杓所屬政黨，南韓執政黨國民力量中央黨黨主席金起炫指示倫理委員會釐清事實真相，洪準杓次日開記者會道歉，並刪除爭議發文，不過，20日洪準杓隨即又在社交平台留言稱受到「胯下之辱」，表達不滿情緒，引發爭議。

對此，國民力量中央黨倫理委員會26日開會，決定祭出黨紀處分，停止黨員權利10個月，據了解，前次該黨對一級首長執行處分，已是2015年，也是洪準杓，他當時在慶尚南道擔任知事期間因捲入行賄案件，遭國民力量中央黨倫理委員進行黨紀處分，暫時停止黨員權利。

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