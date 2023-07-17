南韓淹水隧道尋獲最後失蹤者 罹難者達14人

南韓官方今日表示，忠清北道的五松邑地下隧道內搜救行動已結束，總計有17輛車遭淹，最後一名失蹤者也已尋獲，使死亡人數上升至14人。（法新社）

2023/07/17 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中部地區13日起連日暴雨引發洪水與山崩，位在忠清北道的五松邑地下隧道15日上午遭洪水灌入，導致車輛受困並造成大量傷亡。南韓官方今（17）日晚間表示，隧道內的搜救行動已結束，總計有17輛車遭淹，最後一名失蹤者也已尋獲，使死亡人數上升至14人，南韓全國暴雨災害罹難者也增至41人，仍有9人失蹤。

《韓聯社》報導，韓國消防部門表示，當地時間晚間8點左右，在隧道附近的河邊農田上發現一具屍體，被證實是最後一位隧道失蹤者。隧道內被淹的車輛數量經過搜索後，確定為17輛車，而該案共通報12人失蹤，加上今日尋獲的5具遺體，消防部門已找到12名失蹤人員的遺體，因此決定結束隧道內的搜尋工作。

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不過，由於最後一位失蹤者是在距離隧道較遠處被發現，因此將繼續對周遭區域展開搜索，找尋其他可能的失蹤者。

在這起隧道淹水事件中，有一輛公車受暴雨影響，臨時改道而開入地下車道，當公車快要出隧道，竟被一旁美湖江瞬間溢出的洪水湧入地下道淹沒。清州市透過上下車系統確認，事發時公車上包括50多歲的司機在內共有10人。車上一名奇蹟獲救的乘客證實，當時車上除了他還有司機和8名乘客，但他不清楚是否有其他人逃出來。

南韓中央災害安全對策本部今日指出，此次暴雨至今已造成41人死亡，9人失蹤，34人受傷。遇難和失蹤人員數量是2011年以來最多。

忠清南道和慶尚北道為此次連日暴雨的重災區，根據官方資料統計，在慶尚北道有19不幸罹難，其中大部分傷亡是土石流所造成，至今慶尚北道仍有8人失蹤，釜山市1人失蹤。

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