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    南韓暴雨死亡與失蹤達50人 12年來最嚴重

    南韓當局統計，截至18日早上6時，強降雨造成41人遇難、9人失蹤，死亡與失蹤總計達50人，達到2011年之後最高的水平，當時死亡和失蹤為78人。圖為慶尚北道醴泉郡。（歐新社）

    南韓當局統計，截至18日早上6時，強降雨造成41人遇難、9人失蹤，死亡與失蹤總計達50人，達到2011年之後最高的水平，當時死亡和失蹤為78人。圖為慶尚北道醴泉郡。（歐新社）

    2023/07/18 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中部地區近期連日暴雨導致洪水、土石流山崩，對此當局統計，截至18日早上6時，強降雨造成41人遇難、9人失蹤，死亡與失蹤總計達50人，達到2011年以來最高的水平，當時死亡和失蹤為78人。

    根據《韓聯社》報導，忠清北道五松地下隧道15日上午遭洪水灌入，17日夜間最後1名失踪者遺體被找到，這起淹水事故死亡人數達14人，經周邊搜索、事故查勘、淤泥清理後，將恢復通車；慶尚北道醴泉郡的8名失蹤者持續搜索中，釜山市仍有1人下落不明，全國共有9人失蹤。

    根據統計，在本輪持續降雨中，全國16個市道123個市郡區提前避險轉移8005戶1.2萬人，其中有3771戶5672人仍未返家。912處公共設施、574處私人設施受損，主要分佈於忠清南道、忠清北道、慶尚北道、全羅北道。

    道路邊坡塌方157起、路面毀壞60起、泥石滑坡131起，河堤損毀159起。住宅進水達274戶，受損46戶。農作物受災面積達到2.6萬公頃，相當於3.8萬個足球場大小，其中39.7公頃欠收，57.9萬隻牲畜死亡；此外，還有187處路段、797處河岸、254處河堤停車場、100處林間路、489處國立公園道路限行。

    報導指出，京畿道南部、江原道中南部內陸及山區、忠清地區、南部地區、濟州道持續發布暴雨預警，其中全羅南道南海岸、濟州道將有每小時10至30毫米的強降雨，其他地區可能有每小時5毫米降雨量。

    南韓氣象廳表示，推估18日至19日，忠清地區、南部地區、濟州道的累計降雨量將達到100到250毫米，首爾市、仁川市、江原道北部將達到50至60毫米。

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