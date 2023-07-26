原神引爆？ 南韓《原神》活動遭放話「壓力鍋炸彈」攻擊

中國遊戲開發商「米哈遊」旗下知名遊戲《原神》近日在南韓首爾舉辦活動，但竟有網友揚言要在現場安裝「壓力鍋炸彈」，進行恐怖攻擊，所幸證實是虛驚一場。（圖擷取自《thisisgame》）

2023/07/26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊戲開發商「米哈遊」旗下知名遊戲《原神》近日在南韓首爾舉辦活動，但竟有網友揚言要在現場安裝「壓力鍋炸彈」，進行恐怖攻擊，對此主辦單位緊急疏散群眾，警方與消防單位也都出動調查，所幸證實是虛驚一場。

韓國遊戲媒體《thisisgame》22日報導，《原神》官方舉辦的「原神2023夏季慶典（Genshin Summer Festival 2023）」於20日至23日在首爾奧林匹克體操競技場與 Haneol Plaza廣場展開。然而當天下午推特上一個帳號名為「핑핑몬」的網友發文表示，他在活動現場安裝自製炸彈，並上傳炸彈的照片，圖中可見一個放滿鐵釘和起爆裝置的壓力鍋，同時也有兩張活動現場的照片。

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報導續指，「핑핑몬」過去就曾發布多篇仇恨《原神》遊戲與玩家的貼文，因此安裝炸彈的可能性極高。主辦單位對此也不敢大意，緊急疏散現場群眾，警方與消防單位也都出動調查，所幸沒有發現炸彈，《原神》官方則在當地時間下午6點左右宣布恢復入場，並將額外進行安檢。

這名網友宣稱製作的壓力鍋炸彈，不免讓人想起2013年美國波士頓馬拉松爆炸案，當時主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）製作了放有鐵釘和起爆裝置的壓力鍋炸彈，並在馬拉松終點線定時引爆，造成3人身亡，至少183人受傷的慘劇。

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