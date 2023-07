和推特藍鳥說再見 一眾鳥商標公司發梗圖「致敬」

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)上週末宣佈將推特改名為「X」,以鳥類為商標的公司則製作梗圖「致敬」推特藍鳥引發不少討論。(圖擷取自Duolingo推特)

2023/07/26 21:41

〔即時新聞/綜合報導〕去年10月收購社群平台推特(Twitter)的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)上週末宣佈,將推特改名為「X」,經典的「推特藍鳥」也走入歷史。而其他以鳥類為商標的公司也跟上推特改商標風潮,製作梗圖引發不少討論。

推特新的「X」商標於24日正式登場,以一隻綠色貓頭鷹為商標的美國語言學習平台多鄰國(Duolingo)25日則在官方推特上發出一張推特藍鳥被埋葬的梗圖,並稱「這會讓我成為阿爾法鳥嗎?」(does this make me the alpha bird?),引來不少網友點讚,截至今(26)日該篇貼文已累積38萬個讚,3.9萬次分享,有網友則留言稱多鄰國下架了「推特藍鳥」,是因為它沒有上西班牙語課。

請繼續往下閱讀...

不僅多鄰國,以一隻黑色鳥為商標的德國知名科學YouTube頻道「Kurzgesagt」也跟上風潮,25日在推特上PO出梗圖,並標註多鄰國,稱「我猜我們現在是這個平台上最著名的鳥了」,多鄰國則用英文俚語回應「I'M STILL KICKIN」表示自己還活得好好的,同樣引來不少網友討論。

經典的「推特藍鳥」是不少人對推特的第一印象,24日其設計者之一的格拉瑟(Martin Grasser)就在推特發文稱:「今天我們正式與偉大的藍鳥商標說再見」,並揭露當時推特共同創辦人多西(Jack Dorsey)希望商標能和蘋果、Nike商標一樣好,最終格拉瑟透過大量圓型設計,將推特鳥呈現簡單卻自然、中立的特性。2012年3月,推特鳥設計獲准通過,同年5月發布,至今沿用11年。

does this make me the alpha bird? pic.twitter.com/OHXmwFTFfT — Duolingo (@duolingo) July 24, 2023

Guess we're the most famous birds on this platform now, @duolingo pic.twitter.com/Do5xd97mlO — Kurzgesagt (@Kurz_Gesagt) July 24, 2023

以一隻黑色鳥為商標的德國知名科學YouTube頻道「Kurzgesagt」25日在推特上PO出梗圖,並標註多鄰國,稱「我猜我們現在是這個平台上最著名的鳥了」(圖擷取自Kurzgesagt推特)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法