和推特藍鳥說再見 一眾鳥商標公司發梗圖「致敬」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週末宣佈將推特改名為「X」，以鳥類為商標的公司則製作梗圖「致敬」推特藍鳥引發不少討論。（圖擷取自Duolingo推特）

2023/07/26 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月收購社群平台推特（Twitter）的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週末宣佈，將推特改名為「X」，經典的「推特藍鳥」也走入歷史。而其他以鳥類為商標的公司也跟上推特改商標風潮，製作梗圖引發不少討論。

推特新的「X」商標於24日正式登場，以一隻綠色貓頭鷹為商標的美國語言學習平台多鄰國（Duolingo）25日則在官方推特上發出一張推特藍鳥被埋葬的梗圖，並稱「這會讓我成為阿爾法鳥嗎？」（does this make me the alpha bird？），引來不少網友點讚，截至今（26）日該篇貼文已累積38萬個讚，3.9萬次分享，有網友則留言稱多鄰國下架了「推特藍鳥」，是因為它沒有上西班牙語課。

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不僅多鄰國，以一隻黑色鳥為商標的德國知名科學YouTube頻道「Kurzgesagt」也跟上風潮，25日在推特上PO出梗圖，並標註多鄰國，稱「我猜我們現在是這個平台上最著名的鳥了」，多鄰國則用英文俚語回應「I'M STILL KICKIN」表示自己還活得好好的，同樣引來不少網友討論。

經典的「推特藍鳥」是不少人對推特的第一印象，24日其設計者之一的格拉瑟（Martin Grasser）就在推特發文稱：「今天我們正式與偉大的藍鳥商標說再見」，並揭露當時推特共同創辦人多西（Jack Dorsey）希望商標能和蘋果、Nike商標一樣好，最終格拉瑟透過大量圓型設計，將推特鳥呈現簡單卻自然、中立的特性。2012年3月，推特鳥設計獲准通過，同年5月發布，至今沿用11年。

does this make me the alpha bird? pic.twitter.com/OHXmwFTFfT — Duolingo （@duolingo） July 24, 2023

Guess we're the most famous birds on this platform now, @duolingo pic.twitter.com/Do5xd97mlO — Kurzgesagt （@Kurz_Gesagt） July 24, 2023

以一隻黑色鳥為商標的德國知名科學YouTube頻道「Kurzgesagt」25日在推特上PO出梗圖，並標註多鄰國，稱「我猜我們現在是這個平台上最著名的鳥了」（圖擷取自Kurzgesagt推特）

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