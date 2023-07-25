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    前中共杭州書記周江勇判死緩 被指受賄近8億元

    前中共杭州市委書記周江勇受賄案一審今天宣判，周江勇以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，並沒收個人全部財產。（美聯社）

    前中共杭州市委書記周江勇受賄案一審今天宣判，周江勇以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，並沒收個人全部財產。（美聯社）

    2023/07/25 18:27

    〔中央社〕前中共杭州市委書記周江勇受賄案一審今天宣判，周江勇以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，並沒收個人全部財產。他被控20年間非法收受財物人民幣1.82億餘元（約新台幣7.83億元）。

    人民日報報導，安徽省滁州市中級人民法院今天公開宣判前浙江省委常委、前杭州市委書記周江勇受賄一案，對被告人周江勇以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對周江勇受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

    據滁州中院審理查明，2001年至2021年，周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣長、象山縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市代市長、市長、舟山市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計人民幣1.82億餘元。

    滁州中院認為，周江勇的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。

    滁州中院指出，鑒於周江勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。

    2021年8月21日，周江勇涉嫌嚴重違紀違法被查落馬，引發關注。除了中共領導人習近平曾主政杭州，當地也是阿里巴巴集團大本營。周江勇被指與馬雲關係密切，杭州書記任內曾授予馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號。

    他落馬後，官媒中國經濟週刊指阿里巴巴旗下的螞蟻集團，曾數度參股周江勇家族事業。

    2022年1月26日，周江勇被開除黨籍和公職，他被指「與資本勾連，支持資本無序擴張」等方面的問題，這是黨紀政務處分通報中首次出現這樣的表述。而「資本無序擴張」是近兩年官方用以打擊大型網路平台、反壟斷時的理由之一。

    同樣是去年1月，央視播出的反腐影片「零容忍」中，周江勇曾在第5集中出鏡懺悔。影片稱「周江勇和弟弟周健勇一個從政、一個經商，周江勇利用公權力為弟弟經商提供幫助」，指兄弟聯手貪腐。

    今年4月27日，安徽滁州中級人民法院一審公開開庭審理周江勇受賄一案。

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