為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國8黨聯盟喬不出候選人 國會總理選舉延期

    泰國國會原定27日投票的新總理選舉據稱將延期舉行。圖為抗議人士23日冒雨聚集在曼谷街頭力挺總理夢碎的泰國最大黨前進黨黨魁皮塔。（歐新社）

    泰國國會原定27日投票的新總理選舉據稱將延期舉行。圖為抗議人士23日冒雨聚集在曼谷街頭力挺總理夢碎的泰國最大黨前進黨黨魁皮塔。（歐新社）

    2023/07/25 17:45

    〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國當地媒體25日報導，眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）決定延後原定27日舉行的國會參眾兩院議員投票的新總理選舉，據信與取得執政資格的8黨聯盟喬不出總理候選人有關。

    泰國5月大選後陷入政治僵局，迄今仍無法選出新總理以便組閣。選後眾議院最大黨、改革派的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度問鼎總理大位皆失敗，第1次在本月13日因保守派與軍方反對而落選，1週後19日再戰時則在提名階段就遭封殺。

    8黨聯盟之一的眾院第2大黨為泰黨（Pheu Thai Party）日前表示，8黨聯盟會在國會27日再次投票選總理前2天的25日推出總理人選，深信泰國在27日就會有新總理。

    結果原定25日舉行的8黨聯盟的會議疑似因內部無法喬出總理候選人而取消，為泰黨資深議員蘇廷（Sutin Klangsaeng）透露，8黨仍在就如何攜手前行進行談判。

    前進黨與為泰黨在眾院大選中拿下最多與次多席次，然因2黨席次皆未過半，故又與另外6小黨結盟，8黨共312席超過眾院半數席次已可執政與推出總理候選人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    皮塔總理夢碎 泰八黨執政聯盟另推人選
    2023/07/20 05:30

    皮塔總理夢碎 泰八黨執政聯盟另推人選
    泰國前進黨皮塔失利 為泰黨有機會角逐總理大位
    2023/07/19 21:26

    泰國前進黨皮塔失利 為泰黨有機會角逐總理大位

    歡慶Acer Day 網美全台接力巡迴送好禮
    泰國眾院最大黨黨魁皮塔：再選一次總理 不過就讓賢給為泰黨
    2023/07/15 18:09

    泰國眾院最大黨黨魁皮塔：再選一次總理 不過就讓賢給為泰黨
    未獲國會過半數支持 泰國總理唯一候選人宣告落選！
    2023/07/14 06:10

    未獲國會過半數支持 泰國總理唯一候選人宣告落選！

    洲子洋萬坪公園造鎮計畫 新北成家天堂理享城
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播