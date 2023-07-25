泰國8黨聯盟喬不出候選人 國會總理選舉延期

泰國國會原定27日投票的新總理選舉據稱將延期舉行。圖為抗議人士23日冒雨聚集在曼谷街頭力挺總理夢碎的泰國最大黨前進黨黨魁皮塔。（歐新社）

2023/07/25 17:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國當地媒體25日報導，眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）決定延後原定27日舉行的國會參眾兩院議員投票的新總理選舉，據信與取得執政資格的8黨聯盟喬不出總理候選人有關。

泰國5月大選後陷入政治僵局，迄今仍無法選出新總理以便組閣。選後眾議院最大黨、改革派的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度問鼎總理大位皆失敗，第1次在本月13日因保守派與軍方反對而落選，1週後19日再戰時則在提名階段就遭封殺。

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8黨聯盟之一的眾院第2大黨為泰黨（Pheu Thai Party）日前表示，8黨聯盟會在國會27日再次投票選總理前2天的25日推出總理人選，深信泰國在27日就會有新總理。

結果原定25日舉行的8黨聯盟的會議疑似因內部無法喬出總理候選人而取消，為泰黨資深議員蘇廷（Sutin Klangsaeng）透露，8黨仍在就如何攜手前行進行談判。

前進黨與為泰黨在眾院大選中拿下最多與次多席次，然因2黨席次皆未過半，故又與另外6小黨結盟，8黨共312席超過眾院半數席次已可執政與推出總理候選人。

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