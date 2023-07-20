皮塔總理夢碎 泰八黨執政聯盟另推人選

泰國國會眾議院最大黨「前進黨」黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）十九日先遭憲法法庭暫停其議員資格，後遭國會否決參選總理提名，總理夢碎。（編譯張沛元）

2023/07/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國改革派領導人、國會眾議院最大黨前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）十九日總理夢碎，他先遭泰國憲法法庭暫停其眾議員資格，後又遭國會否決無法被提名參選總理。皮塔上週曾獲提名問鼎總理寶座但落敗，如今無緣再戰，意味八黨執政聯盟將推出非前進黨的總理候選人。

皮塔的前進黨是五月眾院大選中的最大贏家（五百個議席中贏得一五一席），因席次未過半而與第二大黨為泰黨（一四一席）以及另外六個小黨結盟以取得執政資格，並推舉皮塔擔任總理。十三日，皮塔在國會中以唯一候選人之姿參選總理，但因無法取得軍方把持的參議院支持而落敗；皮塔事後雖曾誓言再戰，但也表示，若再敗就會讓賢。

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十九日，泰國憲法法庭以皮塔涉嫌違反泰國選舉法為由，宣布暫停其眾議員資格；由於泰國總理無需具備眾議員身分，因此停職無礙皮塔參選總理。同日，國會參眾兩院原定二度票選總理，然因有議員根據議事規則提出異議而展開徹日辯論，直到傍晚才就皮塔能否二度被提名參選總理進行表決，結果反皮塔派以三九五票對三一二票成功扼殺皮塔的總理夢，另有八票棄權。國會隨即休會，目前無跡象顯示何時會二度票選總理。

皮塔在國會辯論中曾說，無論自己能否依法被二度提名參選總理，他都會遵守憲法法庭的命令；他無法履行眾議員職責，因此懇請所有國會同僚從現在起幫助照顧在五月大選後贏得半邊天的人民。總理夢碎的皮塔還恐將面臨牢獄之災，泰國憲法法庭因受理媒體持股案而下令皮塔暫時停職到裁決出爐；皮塔可於十五日內向憲法法庭提出申辯，若遭定罪，恐將入獄服刑。

相較於前進黨僅推舉皮塔參選總理，八黨聯盟中的第二大黨為泰黨則推舉三人，分別是地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）、前總理塔克辛么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），以及該黨首席策士、前司法部長猜卡盛（Chaikasem Nitsiri）。貝東塔十八日已表態支持賽塔，但若為泰黨候選人也無法登上總理寶座，八黨聯盟恐破局與被迫重組。

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