泰國眾院最大黨黨魁皮塔：再選一次總理 不過就讓賢給為泰黨

泰國國會眾議院最大黨前進黨黨魁皮塔的支持者，14日在曼谷街頭手持皮塔肖像與反國會參議院的標語牌，抗議參議員不支持皮塔出任新總理。（歐新社）

2023/07/15 18:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國國會眾議院最大黨「前進黨」（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）15日表示，倘若他在國會下週再次票選新總理時仍未能勝出，他會放棄爭取擔任總理，讓賢給為泰黨的候選人。

皮塔在發布於社群媒體上的1段影片中說，前進黨若確實真的沒機會籌組政府，他準備給泰國1個機會，讓得票第2多的政黨，成為籌組聯合政府的政黨。

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皮塔影片中所說的得票第2多的政黨，應是在今年5月眾院大選拿到第2多席次的為泰黨（Pheu Thai）。

皮塔的前進黨在大選中拿到最多席次，是眾院第1大黨；但2大黨各自席次均未過半，在與另外6小黨合組8黨聯盟後才得以執政，並推舉皮塔擔任總理。

然因保守派以及由軍方把持的國會參議院議員的反對，皮塔在13日新國會票選新總理時，以52票之差落敗。皮塔當時曾誓言不放棄成為泰國總理，將在國會下週再次選舉總理時再戰。

倘若皮塔再於總理選舉中落敗，以及依其在影片中所言將擔任總理的機會讓給為泰黨，為泰黨可能會推出其原定的總理人選、前總理塔克辛么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），或是商界出身的賽塔（Srettha Thavisin）。

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