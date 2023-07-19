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    泰國前進黨皮塔失利 為泰黨有機會角逐總理大位

    泰國前進黨在總理選舉中失利。為泰黨的前總理戴克辛（Taksin Shinawatra）的么女貝東塔（左）、地產大亨賽塔（右）有機會角逐總理大位。（歐新社）

    泰國前進黨在總理選舉中失利。為泰黨的前總理戴克辛（Taksin Shinawatra）的么女貝東塔（左）、地產大亨賽塔（右）有機會角逐總理大位。（歐新社）

    2023/07/19 21:26

    〔中央社〕泰國前進黨黨魁皮塔在今天的國會總理選舉中二度失利，國會第二大黨為泰黨的候選人將有機會競逐總理大位，不過究竟要推誰擔任候選人，仍需要經過為泰黨內和8黨聯盟的討論。

    泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，400個是區域眾議員，100個是政黨名單不分區眾議員。選舉委員會6月19日公布正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

    前進黨、為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。

    13日的國會參眾兩院會議中皮塔成為唯一的總理候選人，但總理候選人必須有參眾兩院750席過半數，也就是376席支持，8黨聯盟的席次共312席，離376席仍有一段距離，而參議院250席幾乎為親軍方勢力，前進黨主張的改革軍隊和修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majaste）的刑法112條不受軍方和保守勢力歡迎。

    皮塔13日在開出的705張票中取得324票支持，182票反對，199票棄權，未能達成376票的目標。

    國會今天再度開會進行第二次投票，皮塔依舊是檯面上唯一的人選，但有議員主張根據議事規則，同一個議案如果表決沒通過，在同一個會期就不能再提出，但也有人主張選總理並非一般議案，所以不適用這樣的規則。

    國會就此經過一整天的辯論，議員們在傍晚投票決定到底皮塔是否可以被二度提名為總理候選人，在開出的715票中，312票支持，394票反對，8票棄權和1個不投票，確定皮塔無法被二度提名，這也代表皮塔無法再競逐總理大位。

    皮塔在13日的投票後曾多次表示，如果他在第二次的投票中無法增加支持票數到345到350票的話，他會把機會讓給為泰黨的總理候選人。

    為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）今天接受泰媒訪問表示，他們必須和前進黨以及聯盟內其他政黨討論下一步的策略，究竟聯盟未來走向以及要提名誰，必須要在國會下一次開會也就是27日前決定。對於外傳8黨聯盟還會再加入新的政黨，春楠並沒有否認這個可能性。

    為泰黨共有3名總理候選人，包括流亡前總理戴克辛（Taksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）以及為泰黨首席戰略顧問猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）。

    貝東塔昨天表示，若皮塔今天再度失利，她建議提名賽塔為總理候選人，賽塔昨天被問及此事則表示這一切要看黨內的決定。

    泰國前進黨黨魁皮塔（見圖）在今天的國會總理選舉中二度失利。（美聯社）

    泰國前進黨黨魁皮塔（見圖）在今天的國會總理選舉中二度失利。（美聯社）

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