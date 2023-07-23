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    德媒：無須高估中國實力 西方才能主宰未來

    《世界報》近日以「為什麼中國被高估了」為題發表評論指出，和中國的一黨專政制度相比，西方才是真正的未來，這與西方的自由生活方式有關，自由能增進創新。（法新社）

    《世界報》近日以「為什麼中國被高估了」為題發表評論指出，和中國的一黨專政制度相比，西方才是真正的未來，這與西方的自由生活方式有關，自由能增進創新。（法新社）

    2023/07/23 15:57

    〔編譯盧永山／綜合報導〕德國聯邦政府7月13日通過並公布首部「對中戰略」文件，引起各方關注。《世界報》近日以「為什麼中國被高估了」為題發表評論指出，德國人並不用擔心旨在疏離北京的對中戰略會激怒中國，因為中國的真實實力比看起來要弱小得多。

    評論以自問的方式開場寫道：「德國是不是有點自不量力？我們難道真的認為，憑藉聯邦政府最新發布的對中戰略，我們就能像對待俄羅斯那樣對付中國？例如，迅速降低經濟依賴性、迅速尋找新的供應商、迅速找到新的市場，然後向對手劃出紅線？」

    這一切用來對付俄羅斯都已奏效。俄羅斯能源禁運並未讓德國經濟癱瘓，相反的，去年德國經濟成長2%，今年第1季甚至較去年同期成長6%；對德國這樣一個大型經濟體而言，在俄羅斯問題的壓力下，這是相當不錯的成績，但中國問題則完全是另一個層級。

    俄羅斯不過是個衰敗的原料出口國，該國的人均預期壽命只相當於德國的退休年齡。而中國則是全球人口第1大國（譯按：目前已被印度取代）、經濟第2大國，在包括歐盟鄰國在內的德國出口貿易夥伴中，中國名列第4。中國人能自主生產量子電腦，建造太空站，中國不是無足輕重的效果，而是個強國、是世界的未來。但果真如此嗎？

    評論指出，以人均收入來衡量，德國的發達程度依然領先中國好幾倍；以人均專利數量來衡量，歐美也把中國遙遙甩在後面；「和中國的一黨專政制度相比，西方才是真正的未來。這與我們的自由生活方式有關：自由能增進創新」。

    評論指出，許多中國看似強大的地方，恰好是中國之弱點所在。例如，中國令人眼花繚亂的網路技術，體現了中國政府控制民眾的慾望，因為北京非常擔心不滿的民眾公開抗議。中國還面臨嚴重的人口結構問題，有可能陷入「未富先老」的泥沼。中國領導人習近平大張旗鼓的反腐敗運動，也只是讓中國在透明國際的清廉指數排名中略微上升，實際上他的目的是大刀闊斧地改組政治精英階層、鞏固自身權力。

    評論總結指出，也許習近平真的是全球最具權勢的人，但他也是全世界面臨最多麻煩的人，「德國政府的最新對中戰略強調，我們無法和中國脫鉤。這是正確的表述。我們不能夠疏遠全球1/5的人口、不能夠疏遠1個偉大的文明。但我們不應再將中國當作無所不能、引領未來的國家。我們需要擺脫對一黨專政的中國的依賴，因為其崩潰之可能性比我們預想的要大得多」。

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