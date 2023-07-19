只因遊戲ID含「敏感字眼」亞運香港電競選手遭重罰禁賽3年

杭州亞運前導賽事「AESF亞運征途」傳出有香港選手因遊戲ID涉及敏感字眼，比賽資格慘遭取消且禁賽3年。圖為電競比賽示意圖，與事件無關。（歐新社）

2023/07/19 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕第19屆亞洲運動會將在今年9月23日舉行，這屆首次新增電競項目，包括《英雄聯盟》、《Dota2》、《爐石戰記》、《快打旋風》等遊戲。不過近期舉辦的前導賽事「AESF亞運征途」卻傳出有選手因遊戲名稱取名「光復」，慘遭取消參賽資格，且重罰禁賽3年。

據香港媒體報導，「AESF亞運征途預賽 - DOTA2」16日晚間進行第5天賽事，其中一局為香港隊對上中國隊。當天參賽的香港選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」的遊戲ID參賽，比賽直播約10分鐘後，「光復」二字突然變成星號，不過當下比賽並未中斷，最終中國隊以2比0獲勝。

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「中國香港電競總會」17日發布聲明，指出因林奇隆遊戲名稱中包含敏感字眼，經過「亞洲電子體育聯合會」（AESF）審議，宣布「林奇隆除了取消亞運征途資格外，本會決定對該選手做出以下懲處：即日起停賽三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日期間禁止參加任何本會遴選電競賽事，同時保留追究該選手違反合約的權利。我們認為這是必要措施，以維護整個賽事公平性和遵守競賽道德。」

香港電競選手因敏感字眼遭到懲處已非第一次，2020年一名香港《爐石戰記》選手在賽後受訪時大喊「光復香港，時代革命」，隨即遭到大師職業賽除名，並取消他獲得的獎金。

「中國香港電競總會」17日發布聲明，對電競選手林奇隆做出懲處。（圖擷取自「中國香港電競總會」官網）

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