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    曝美國悄悄「去中國化」 謝金河：中國出口衰退頹勢正加劇

    財信傳媒集團董事長謝金河指出，中國出口的衰退頹勢正加劇，並指美國正悄悄進行「去中國化」，中國失去美國最大進口來源國地位。（彭博）

    財信傳媒集團董事長謝金河指出，中國出口的衰退頹勢正加劇，並指美國正悄悄進行「去中國化」，中國失去美國最大進口來源國地位。（彭博）

    2023/07/19 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美中對峙加劇及地緣政治緊張局勢升溫，財信傳媒集團董事長謝金河指出，中國出口的衰退頹勢正加劇，並指美國正悄悄進行「去中國化」，中國失去美國最大進口來源國地位。

    謝金河17日發文指出，中國第二季經濟成長率揭曉，最後的數字是6.3%，比先前許多華爾街的投資銀行預估還低。謝金河也指出，中國出口的衰退頹勢正加劇，最近美國公布前5月最大進口國，已由墨西哥取代中國，就連加拿大也超越中國，位居第二。

    謝金河說，中國從2009年起成為美國最大進口來源國，中國輸美比重超過20%，2017年達21.6%。不過這3年占比急降，去年是16.5%，今年降至13.4%。過去15年來，中國輸美金額成長250%，名目GDP成長300%，中國是最大的贏家。

    謝金河指出，今年前5個月，美國從墨西哥進口1950億美元，加拿大1760億美元，從中國進口1690億美元，衰退25%，他認為美國正悄悄進行去中國化，表面上看是Derisking（去風險），另一種方式則是把供應鏈從中國移出去！

    謝金河也提到，伴隨高失業率，最近全中國正興起地攤經濟，再來是房地產泡沫化，並指「中國經濟的調整會愈來愈困難」。

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