恐怖！澳洲女海邊慢跑 忽遭4野犬襲擊險喪命

澳洲24歲女子在弗雷澤島某處沙灘獨自慢跑時，忽然遭4隻澳洲野犬（dingoes）攻擊。澳洲野犬示意圖。（法新社）

2023/07/18 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲24歲女子近日在弗雷澤島某處沙灘獨自慢跑時，忽然遭4隻澳洲野犬（dingoes）攻擊，情急之下跳入海中躲避，但其中3隻野犬持續追進海裡圍攻，幸虧2名男子駕車路過，見狀驅車嚇退這群野犬後致電通報，子女緊急送醫救治後，目前已無生命危險。

綜合外媒報導，24歲不具名女子17日早上在知名觀光景點弗雷澤島蘭花海灘（Orchid Beach）慢跑，途中突然遭4隻澳洲野犬襲擊，她慌亂之中跑進海水躲避攻擊，但其中3隻野犬接續追入海圍攻，2名男子駕駛越野車在海灘兜風撞見女子被攻擊，即刻將車子朝野犬方向衝上去，最終成功嚇跑野狗後報警求助，同時衝進海中救起女子，緊急送往附近醫院治療。

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其中1名男子手部也被野犬咬傷，女子被送往赫維灣市醫院接受治療，全身有多處遭嚴重咬傷，目前已無生命危險。

護林員貝倫多夫（Linda Behrendorff）指出，「這名女子獨自1人在海灘，這對她相當不利」；這起事故引發弗雷澤島警告遊客，應遵守野犬安全協議，包括不要跑步或慢跑，並將食物放在遠離動物的地方。

據了解，襲擊這名女子的是來自一群已被知曉的野犬，牠們待在蘭花海灘附近且「相當自在」，其中1隻野犬曾猛撲向人類；昆士蘭公園與野生動物管理局正調查這起意外，不排除實施安樂死的可能性。

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