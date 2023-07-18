「.mil」拼成「.ml」！ 五角大廈出包 數百萬軍情郵件寄給俄盟友馬利

只因少拼一個字，多年來美軍軍事郵件持續不斷地被發往西非國家馬利。（彭博）

2023/07/18 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕只因少拼一個字，多年來美軍軍事郵件持續不斷地被發往西非國家馬利，其中甚至包括人員出訪行程、用以查閱美國防部檔案的帳號密碼等，觸發國家安全警報。

綜合外媒報導，過去10年來，五角大廈員工疑似輸入錯誤，打錯美軍專用的網域名稱「.mil」，輸入成西非國家馬利（.ml），導致數以百萬封含有機密訊息的電子郵件，送給這個俄羅斯在非洲的多年老戰友馬利。

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負責管理馬里國家域名的荷蘭外包公司表示，他們發現大量來自五角大廈的電子郵件，湧入這個毫不相關的網域，荷蘭網安專家祖比爾（Johannes Zuurbier）表示，已曾多次向美方發出警告，都無下文，眼見合約即將到期，域名將交還馬利政府管理，對於馬利與俄羅斯的關係，讓他們非常擔憂可能出現情報洩漏狀況，決定曝光此事。

根據祖比爾統計，自今年1月以來，他已經蒐集到多達11.7萬封被錯發到馬利的美軍電子郵件，其中甚至包括高級官員的出訪具體安排、用以查閱美國防部檔案的帳號密碼、設施地圖、基地照片等。

五角大廈發言人高曼（Tim Gorman）對此指出，國防部已經意識到了這個問題，他表示，從美軍內部發出的、域名寫成馬利的郵件在發出時就會被攔截，發件人會被通知再次確認收件人訊息，同時進一步對內部人員進行指導培訓。

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