國防授權法面臨兩黨攻防 五角大廈觀望

美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫在通過眾院版國防授權法後發表談話。（美聯社）

2023/07/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院十四日通過規定軍費開支限制，並規範國防部在眾多議題政策的眾院版二○二四財政年度「國防授權法」，但共和黨議員佔多數的眾院在法案中納入某些措施，以「清除毒瘤」，「反對強加給我們軍人的激進覺醒意識形態」，其中一些關於社會議題的提案內容，包括軍中跨性別族群的待遇，預示之後參眾兩院協商整合版本時可能攤牌。儘管五角大廈保持觀望，不想倘入政治渾水，但該法案凸顯軍方容易捲入美國最具分裂性的社會議題。

涉及爭議社會議題 參眾兩院終將攤牌

民主黨人譴責共和黨此舉將廢黜致力於提升軍隊多樣性、公平性和包容性（DEI）的五角大廈單位，恢復因拒絕新冠病毒疫苗而被迫解散的部隊，以及拒絕向軍人提供墮胎支援，目的是推進共和黨「文化戰爭」優先事項。

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參院共和黨參議員施密特近日也在拜登提名的新任參謀首長聯席會議主席、非裔空軍參謀長布朗聽證會上，嚴厲批評拜登政府「癡迷於將某種種族政治融入軍隊中」，納入墮胎政治、新冠政治、DEI等，「這是史上最佳軍隊的毒瘤」。

儘管五角大廈官員不願公開評論法案，但部分官員私下對一項措施表達擔憂，即禁止教導「批判性種族理論」（CRT），取消旨在打擊軍中極端主義的工作小組，以及限制為跨性別人員提供專門的醫療服務等。該官員不諱言，國會議員已將政治直接、完全地插入待議的法案中。

某些五角大廈官員希望，民主黨控制的參院在審議參院版國防授權法時，拒絕採納眾院版最具爭議措施。即便如此，兩黨皆通過各自版本法案、並展開整合談判時，會出現什麼情況仍是未知數。杜克大學軍民關係專家費維爾表示，這場政治拉鋸戰正在損害軍隊和公眾對國會的信心。

與此同時，共和黨聯邦參議員塔伯維爾因反對五角大廈有關軍人墮胎的補償政策，已杯葛陸戰隊司令等二六○多名資深軍官的提名和晉升，年底前還可能上看六五○人。參院兩黨議員都反對塔伯維爾的作法。總統拜登抨擊，此舉將國內對於社會議題的辯論，帶入基本的外交政策，破壞美國人民的安全。

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